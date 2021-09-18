«المنتحر فاسق وعاصي».. أحمد كريمة: المشاكل الاقتصادية ليست سببا يؤدي للانتحار

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قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن الشخص المنتحر يصلى عليه بعد وفاته ويدفن في مقابر المسلمين.

وتابع كريمة، خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن الانتحار من الجرائم القديمة ولا يخلو مجتمع من هذه الجريمة النكراء، موضحا أن الإسلام وضع تدابير وقائية احترازية لمنع إزهاق الإنسان لروحه.

واستطرد: «الصبر من الأمور الضرورية للمؤمن لمواجهة الانتحار.. والمنتحر فاسق وعاصي وليس كافرا وليس مرتدا ولم يخرج عن الملة».

وأشار كريمة إلى أن الله سبحانه وتعالى هو صاحب الحكم الفصل على المنتحر، موضحا أن المناخ المتدين والوازع الديني يقل فيه جريمة الانتحار، وهناك بعض الأثرياء في العالم يقدمون على الانتحار والمشاكل الاقتصادية ليست سببا يؤدي إلى الانتحار.

وكشف كريمة أن الإعلام الديني مقصر في علاج جريمة الانتحار، مطالبا المؤسسات الدينية بعقد لقاءات لمواجهة جريمة الانتحار، وأن يبث الأمل في نفوس الشباب مع إعلاء الوازع الديني والإيمان بالقضاء والقدر.