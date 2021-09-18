أخبار عاجلة

ميقاتي يلتقي ماكرون في باريس الجمعة المقبلة -
صدور القانون رقم 24 لسنة 2021 المعدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية -
ضبط 7 مواطنين ظهروا في فيديو مشاجرة -
أمين عسير يتفقد محافظتي النماص وتنومة -
مصر توافق على استخدام لقاح سبوتنيك لايت -
حفظ ثروات ورفاهية.. "الجمعيات الأهلية" تهنئ القيادة والسعوديين بيوم الوطن -
نيوم تحتفي باليوم الوطني.. وتشارك أهالي البدع فرحتهم -
فخر واعتزاز.. مدير "تعليم الليث": ملحمة يستدعيها يوم الوطن كل عام -
نسخة افتراضية تدعم التحول الرقمي لمعرض الرياض الدولي للكتاب -
ردا على احتمالية دعوة «طالبان» إلى روسيا: الكرملين يعلن مراقبة تصرفات الحركة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«المنتحر فاسق وعاصي».. أحمد كريمة: المشاكل الاقتصادية ليست سببا يؤدي للانتحار

Print
«المنتحر فاسق وعاصي».. أحمد كريمة: المشاكل الاقتصادية ليست سببا يؤدي للانتحار «المنتحر فاسق وعاصي».. أحمد كريمة: المشاكل الاقتصادية ليست سببا يؤدي للانتحار

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن الشخص المنتحر يصلى عليه بعد وفاته ويدفن في مقابر المسلمين.

وتابع كريمة، خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن الانتحار من الجرائم القديمة ولا يخلو مجتمع من هذه الجريمة النكراء، موضحا أن الإسلام وضع تدابير وقائية احترازية لمنع إزهاق الإنسان لروحه.

واستطرد: «الصبر من الأمور الضرورية للمؤمن لمواجهة الانتحار.. والمنتحر فاسق وعاصي وليس كافرا وليس مرتدا ولم يخرج عن الملة».

وأشار كريمة إلى أن الله سبحانه وتعالى هو صاحب الحكم الفصل على المنتحر، موضحا أن المناخ المتدين والوازع الديني يقل فيه جريمة الانتحار، وهناك بعض الأثرياء في العالم يقدمون على الانتحار والمشاكل الاقتصادية ليست سببا يؤدي إلى الانتحار.

وكشف كريمة أن الإعلام الديني مقصر في علاج جريمة الانتحار، مطالبا المؤسسات الدينية بعقد لقاءات لمواجهة جريمة الانتحار، وأن يبث الأمل في نفوس الشباب مع إعلاء الوازع الديني والإيمان بالقضاء والقدر.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ردا على احتمالية دعوة «طالبان» إلى روسيا: الكرملين يعلن مراقبة تصرفات الحركة

ردا على احتمالية دعوة «طالبان» إلى روسيا: الكرملين يعلن مراقبة تصرفات الحركة

الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من السائقين الجدد للمترو

الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من السائقين الجدد للمترو

وزيرا ثقافة مصر و الأردن يطلقان الفعاليات الأدبية لمهرجان جرش 35

وزيرا ثقافة مصر و الأردن يطلقان الفعاليات الأدبية لمهرجان جرش 35

مطربات وفنانات يهنئن السعودية بعيدها الوطني الـ91.. ماذا قلن؟

مطربات وفنانات يهنئن السعودية بعيدها الوطني الـ91.. ماذا قلن؟