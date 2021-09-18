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فاروق جعفر يكشف كواليس اختيار بديل أسامة نبيه

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فاروق جعفر يكشف كواليس اختيار بديل أسامة نبيه فاروق جعفر يكشف كواليس اختيار بديل أسامة نبيه

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كشف فاروق جعفر، المستشار الفني لمجلس إدارة نادي ، عن تطورات اختيار بديل أسامة نبيه، المدرب العام السابق للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

وقال فاروق جعفر، في تصريحات تلفزيونية: «سنعقد جلسة غدًا الأحد، مع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأبيض، من أجل تحديد بديل أسامة نبيه في نادي الزمالك»، مضيفًا: «لم يتم طرح أي مدرب حتى الآن وقبل الدخول في معسكر مغلق سيتم من خلالها تحديد المدرب المساعد لباتريس كارتيرون».

وتابع: «من الصعب، أحدد اسم المدرب القادم والزمالك به العديد من المدربين الجيدين، وسنعلن خلال وقت قريب اسم المدرب».

واختتم: «نادي الزمالك به العديد من الرموز، والعيب الوحيد لدينا أن الجميع يركز في التدريب ولا يهتم بالعمل الإداري ولا يوجد من يمتلك الصفات التي تؤهلة لقيادة رئاسة نادي الزمالك».

المصرى اليوم

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