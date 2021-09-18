فاروق جعفر يكشف كواليس اختيار بديل أسامة نبيه

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كشف فاروق جعفر، المستشار الفني لمجلس إدارة نادي الزمالك، عن تطورات اختيار بديل أسامة نبيه، المدرب العام السابق للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

وقال فاروق جعفر، في تصريحات تلفزيونية: «سنعقد جلسة غدًا الأحد، مع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأبيض، من أجل تحديد بديل أسامة نبيه في نادي الزمالك»، مضيفًا: «لم يتم طرح أي مدرب حتى الآن وقبل الدخول في معسكر مغلق سيتم من خلالها تحديد المدرب المساعد لباتريس كارتيرون».

وتابع: «من الصعب، أحدد اسم المدرب القادم والزمالك به العديد من المدربين الجيدين، وسنعلن خلال وقت قريب اسم المدرب».

واختتم: «نادي الزمالك به العديد من الرموز، والعيب الوحيد لدينا أن الجميع يركز في التدريب ولا يهتم بالعمل الإداري ولا يوجد من يمتلك الصفات التي تؤهلة لقيادة رئاسة نادي الزمالك».