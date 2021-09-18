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عضو «لجنة مكافحة كورونا»: زيادة عدد الإصابات متوقع ومحسوب

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عضو «لجنة مكافحة كورونا»: زيادة عدد الإصابات متوقع ومحسوب عضو «لجنة مكافحة كورونا»: زيادة عدد الإصابات متوقع ومحسوب

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قال الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة ، إن ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا في الموجة الرابعة الفترة الأخيرة هي زيادة متوقعة ومحسوبة، وهي صفة مميزة لأي موجة من موجات الفيروس.

وأوضح النادي، في مداخلة هاتفية خلال برنامج «كلمة أخيرة» على قناة «ON»، أن الأعداد في أي موجة تبدأ بالصعود ثم الموجة ثم التراجع، محذرا: «الخوف كل الخوف، مع دخول فصل الشتاء وتراجع درجات الحرارة المصاحب لدخول الطلاب وعودتهم للعملية الدراسية مع الازدحام أن ترتفع الإصابات، لكن في ذات الوقت الزيادة متوقعة في الإصابات».

وعلق النادي على ما ذكره متحدث وزارة الصحة من دراسة تطعيم الأطفال من سن 12- 18 سنة، أن مايتعلق بالأطفال ما دون 16 سنة وبالنسبة للحوامل لازالت الدراسات لم تحسم الأمر بشان حصول هذه الفئات على اللقاح ومازال خاضعًا للدراسة، مضيفا: «ما يهمنا في التطعيم هو الأمان والفاعلية وها العاملان المتحكمان في مجريات الأمور، وبالنسبة للحوامل فعامل الأمان لم يتحقق بالنسبة لهذه الفئة بنسبة 100% وكذا الحال بالنسبة للأطفال مابين 12-16 سنة».

ولفت إلى أن هذا يعني علميًا عدم وجود دراسات كافية وموثقة منشورة في دوريات علمية دولية تتحدث عن أن عنصر الأمان متحقق لهاتين الفئتين بنسبة 100%، قائلًا: «كل من يحصل على اللقاح من فئتي الحوامل والأطفال دون 16 سنة هي عملية تطعيم تحت بند التجارب الإكلينيكة ولاينبغي أن نخرج بتصريح أن ذلك آمنًا بنسبة 100% إلا بعد وجود دراسات كافية بهذا الشأن، واللجنة العلمية لازالت تدرس بعناية ولم يصدر تصريح واحد يفيد بأن أطفال المدارس سيتم تطعيمهم».

المصرى اليوم

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