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عمرو القاضي يعلن توقيت عرض مسرحية «هاملت بالمقلوب»

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عمرو القاضي يعلن توقيت عرض مسرحية «هاملت بالمقلوب» عمرو القاضي يعلن توقيت عرض مسرحية «هاملت بالمقلوب»

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قال الفنان عمرو القاضي، إن نص مسرحية «هاملت بالمقلوب» كان قويًا للغاية، ويعد تحديًا لأي ممثل، خاصة أن المسرحية تُقدم باللغة العربية الفصحى، معقبًا: «يا رب أكون على قدر مسؤولية هذا النص».

وتابع «القاضي»، في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت: "لأول مرة أقدم شخصية هاملت.. هذه الشخصية قد تُقدم بشكل مختلف سواء من حيث النص أو الأدوار أو التناول.. نص شكسبير من الممكن تقديمه في قوالب فنية مختلفة».

ولفت إلى أن مسرحية «هاملت بالمقلوب» من المتوقع أن تُعرض في شهر أكتوبر المقبل، موضحًا أن الفترة الحالية تشهد إعداد البروفات الخاصة بالمسرحية، تمهيدًا للعرض الفترة المقبلة.

المصرى اليوم

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