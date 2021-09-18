لبنان.. عون يأمل محادثات قريبة مع صندوق النقد والبنك الدوليين

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جي بي سي نيوز :- أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون، الأربعاء، عن أمله قرب انطلاق محادثات مع صندوق النقد والبنك الدوليين، لحصول بلاده على تمويل في ظل أزمتها الاقتصادية.

تصريح عون جاء خلال استقباله رئيس الاتحاد العمالي العام (نقابي) بشارة الأسمر، على رأس وفد، لتهنئته بتشكيل الحكومة الجديدة، ومناقشة الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وفق بيان للرئاسة.

وقال عون: "نأمل قريبا جدا، وبعد تشكيل الحكومة، أن ننطلق بالمحادثات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من أجل التمويل، حيث هناك إرادة دولية لمساعدتنا".

ومنذ أواخر 2019، يعاني لبنان أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه أدت إلى انهيار مالي تسبب في عجز عن توفير احتياجات البلاد من السلع الأساسية المستوردة، خاصة الوقود والأدوية، فضلا عن تفشي الفقر والبطالة.

وأضاف عون: "لسنا خائفين من الانهيار، بل نحن نخوض الآن معركة الخروج من الهاوية التي نحن فيها".

ويأمل لبنان من تلك المفاوضات الاتفاق على خطة للنهوض الاقتصادي مصحوبة بإصلاحات إدارية ومالية تؤمن له استدانة أموال للدعم الاقتصادي بفوائد منخفضة.

والجمعة، تشكلت حكومة لبنانية برئاسة نجيب ميقاتي، عقب 13 شهرا من التعثر بسبب خلافات سياسية، بعد استقالة حكومة حسان دياب، في 10 أغسطس/ آب 2020، بعد 6 أيام من انفجار ضخم في مرفأ بيروت.

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