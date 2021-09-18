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خالد الجندي: السخرية سلاح فتاك وهي سنة الله ورسله وملائكته وأهل الجنة ()

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خالد الجندي: السخرية سلاح فتاك وهي سنة الله ورسله وملائكته وأهل الجنة (فيديو) خالد الجندي: السخرية سلاح فتاك وهي سنة الله ورسله وملائكته وأهل الجنة ()

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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن سلاح السخرية من أعظم الأسلحة التي وضعتها الشريعة الإسلامية.

وأضاف «الجندي»، خلال تقديمه برنامجه «لعلهم يفقهون» عبر فضائية «»، السبت، أن بعض الناس يخافون من سلاح السخرية لكونهم مهزوزين، ليس لديهم ثقة في أنفسهم وغير قادرين على المواجهة.

ونوه بأن السخرية تكون في بعض الأحيان ضرورة شديدة الاحتياج، لكون الخصم والعدو والمبتدع والفاسق يريد تحطيمك نفسيًا حتى يقنعك بفكرته، مثلما يفعل محمد هداية ومن يقولون إنهم قرآنيين أو رافضو السنة، الذين وصل بهم البجاحة للقول بأنه لا توجد صلاة في الشريعة.

وتابع: «الداعية محمد هداية يرى أن من يقرأ القرآن ويتصدق للميت قليل الأدب.. عايزني أقوله إيه يا هداية باشا يا برنس يا ملك القعدة يا رجل يا فظيع قطعنا تقطيع.. لأ طبعا، هنا لابد من السخرية.. ده واحد بيقول أن علماء 14 قرن كانوا مغيبين عن الوعي ولا يدركون أنه لا يوجد صلاة نهارية ولا صلاة الجمعة.. البعض يقول أنه يستفيد منه (هداية)، طبيعي ما هو عملك تخفيض 50% طبيعي تستفيد منه»، مؤكدًا: «هنا لابد من استخدام السلاح الفتاك.. وهو السخرية هي سنة الله ورسله وأنبياءه وملائكته وأهل الجنة وهي شرع الله».

المصرى اليوم

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