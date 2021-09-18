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"شركة التنمية الغذائية" ترعى مهرجان ولي العهد للهجن

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لتحقيق "رؤية المملكة"

شهد مهرجان ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان للهجن في نسخته الثالثة حضور شركة التنمية الغذائية، بوصفها أحد الرعاة لذلك المهرجان العالمي في المملكة؛ وذلك لدعم هذا الموروث الوطني العريق، والمرتبط بالثقافة المحلية والهوية الوطنية.

‏‎ولأهمية المهرجان، وما يحمله من أهداف سامية، تسهم في تحقيق رؤية المملكة لتعزيز الهوية الوطنية ، حضر رئيس مجلس إدارة الشركة، الدكتور عمرو بن عبدالله الدباغ، في مشاركة شركة التنمية الغذائية، التي أُدرجت مؤخرًا بسوق الأسهم السعودية، بوصفها أحد رعاة المهرجان؛ للمشاركة بتحقيق الرؤية من خلال القطاع الخاص، وتقديم منظومة متكاملة من الخدمات للحفاظ على هذا الموروث الوطني، وتقديم خبرات الشركة كافة في هذا المجال، ولتعريف الجمهور بأنشطة إحدى الشركات التابعة لها (شركة تلال الصحراء) الموجودة بالسوق السعودي، والمتخصصة في إنتاج الأعلاف الحيوانية والمنتجات البيطرية والأدوية واللقاحات الحيوانية والمكملات الغذائية للجِمال والخيول وغيرها؛ لتحقيق الاستفادة القصوى من الثروة الحيوانية، والحفاظ عليها.

وتعد الشركة الوكيل الحصري لكبرى الشركات العالمية المتخصصة بالخدمات والمنتجات البيطرية.

كما شهدت النسخة الحالية من المهرجان تسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة جينيس للأرقام القياسية؛ وذلك بأكبر عدد للهجن المشاركة في مهرجانات الهجن على مستوى العالم، كما كسرت الأرقام القياسية السابقة التي سُجلت في النسختين الأولى والثانية من المهرجان؛ إذ شاركت 14,843 مطية في منافسات المهرجان، بينها 7,870 مطية في المرحلة التمهيدية، و6,973 مطية في المرحلة النهائية.

وخصص المهرجان جوائز مالية تُعد من أعلى الجوائز في السباقات الرياضية؛ إذ تبلغ قيمتها الإجمالية 53 مليون ريال، تنافس عليها المئات من أشهر مُلاك الهجن المحلية والعربية والدولية، كما خصص المهرجان مليون ريال لجائزة سيف ولي العهد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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