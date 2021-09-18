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طبيبة هندية: "أنا مصدومة ومكتئبة".. هكذا ودّع زوجان هنديان الجوف بعد 40 عامًا

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الأهالي نظموا حفلًا لهما وقدّموا لهما هدايا نقدية وعينية

طبيبة هندية:

قدّم أهالي مركز الأضارع بمنطقة الجوف، أجمل صور الوفاء ورد الجميل، بتكريمهم واحتفائهم بطبيبين من الجنسية الهندية، بمناسبة رحيلهما بعد 40 عامًا قضياها في العمل بالمركز الصحي بالقرية.

وعبّر الطبيب "محمد سيف الله" وزوجته الطبيبة "فرحة جهان" من الهند، عن حزنهما وأسفهما العميق لفراق القرية وأهلها بعد رحلة عمل طويلة في المركز الصحي امتدت أربعة عقود، واسترجعا في تقرير "منصور المزهم" لبرنامج "mbc في أسبوع"، الذكريات والبدايات في المركز الصحي والعيش في القرية؛ معربيْن عن سعادتهما بالسكن والإقامة فيها طوال تلك السنين التي لم يشعرا فيها بالغربة؛ بل وجدا كل حفاوة وكرم وحسن تعامل من أهالي المركز وأبناء القرية؛ إذ يعتبرونهم مثل أهاليهم وأبنائهم، ولخصت الدكتورة جهان حزنها بسبب الرحيل بقولها: "أنا مصدومة ومكتئبة!".

ونظم أهالي القرية حفل توديع وتكريم للطبيبين في لفتة وفاء، وقدموا لهما الهدايا النقدية والعينية؛ تقديرًا لخدمتها سكان مركز الأضارع بمحافظة دومة الجندل في منطقة الجوف، في صورة لخصت أجمل المعاني الإنسانية في الشكر والتقدير لعشرة الأربعة عقود بين الطبيين وأهالي القرية.

طبيبة هندية:

طبيبة هندية:

طبيبة هندية:

طبيبة هندية:

طبيبة هندية:

طبيبة هندية:

طبيبة هندية:

طبيبة هندية:

طبيبة هندية:

طبيبة هندية:

طبيبة هندية:

طبيبة هندية:

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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