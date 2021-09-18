المحافظون الألمان يطلقون حملة انتخابية لمرشحهم للمستشارية

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أطلق المحافظون الألمان حملة انتخابية لمرشحهم للمستشارية، بعد تخليهم عن هذا التقليد بشكل شبه كامل لأعوام في ظل شعبية المستشارة الحالية أنغيلا ميركل الكبيرة.

وصعد مرشح المعسكر المحافظ أرمين لاشيت في ساحة سوق مدينة بريمن إلى المنصة على أنغام الموسيقى التصويرية للجزء الثالث من فيلم «روكي»، في مسعى لاستلهام روح العودة والانتصار من بطل الفيلم.

وأوضحت رئيسة مكتب محلي في حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي كرستين إيكاردت أنه «يجب البدء من الصفر، فهذه الحملة الانتخابية حقيقية، ولم يعد الأمر محسوما مثل السابق».

وترأس المرشح لاشيت حكومة ولاية شمال الراين فستفاليا منذ عام 2017، وتعتبر هذه المنطقة الأكثر تعدادا للسكان في ألمانيا، لكنه لم يشغل منصبا في الحكومة الفدرالية. واُنتخب رئيسا للاتحاد الديموقراطي المسيحي قبل أقل من عام، وقد رُشح للمستشارية بعد صراع مع حليفه زعيم حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي ماركوس سودر.