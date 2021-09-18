مناقشات وورش فنية متنوعة بثقافة الجيزة

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برعاية د. إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، استكملت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بفرع ثقافة الجيزة بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان، فعاليات مبادرة «نقرأ لنرتقي»، حيث ناقشت مكتبة كفر حكيم كتاب «أبرز علماء العرب»، وقدمت مكتبة أم خنان الثقافية ورشة حكي لقصة «صاحبي الجديد» تأليف وليد طاهر والتي تقدم معلومات عن القمر، بجانب ورشة فنون تشكيلية عن البيئة، كما ناقشت مكتبة دور التربية الثقافية قصة «تامي والفيل» التي تتحدث عن الفيل وأطوار حياته، بينما ناقش مركز طفل المنيرة قصة «السمكة توتو» تأليف محمد عبدالواحد، تتناول حياة الكائنات البحرية، بينما قدمت مكتبة منشأة البكاري قراءة لكتاب «من نوابغ المسلمين بن طفيل»، والذي يتحدث عن أبوبكر الأندلسي الذي نبغ في عدد من العلوم وكان وزير وطبيب لأمير الموحدين.

قدم بيت ثقافة الباويطي ورشة حكي لقصة «المصباح الأزرق» للكاتب محمد عطية، وناقشت مكتبة الطالبات كتاب «فن رسم الكاريكاتير»، كما ناقش مركز أحمد عرابي قصة «الأسد المرعوب» من سلسة قطر الندى، بينما قدم بيت ثقافة زنين قراءة لكتاب «نهر النيل في مصر» تأليف السيد الحسيني ويتناول تاريخ وروافد نهر النيل، ونفذت مكتبة سقارة ورشة حكي لقصة «جحا تاجر الحرير» تأليف شوقي حسن، بجانب تنفيذ ورشة فنون تشكيلية عن الريف المصري، إلى جانب تنظيم بيت ثقافة البراجيل مسابقة في المعلومات العامة وتناولت الشخصيات التاريخية، كما نظمت مكتبة الكوم الأحمر مسابقة في المعلومات العامة، فيما نظمت مكتبة صول الثقافية ورشة حكي على ومصطفى أمين الذين أسسوا جريدة أخبار اليوم في أبريل 1976، ونفذت مكتبة دور التربية الثقافية ورشة فنون تشكيلية عن البيئة الريفية، بينما قدم قصر ثقافة الحي السادس ورشة لعمل حافظة من السي دي وورق الكانسون والفوم.

نفذ قصر ثقافة الجيزة ورشة إعادة تدوير لعمل وحدة ديكور، بالإضافة لورش للتدريب على «الباليه، البيانو، الغناء والعزف، الجمباز»، كما عقدت مكتبة الناصرية محاضرة بعنوان «المخدرات وآثارها السلبية على الشباب»، تناول خلالها مسؤول النشاط التعريف بالمخدرات وأضرارها وآثارها الاجتماعية والاقتصادية، فيما أقام بيت ثقافة أوسيم ورشة حكي لقصة «زهرة الفل» تأليف يعقوب الشارونى، كما نظم بيت ثقافة الصف ورشة حكي بعنوان «الثقافة وحقوق الإنسان» تناولت دور الثقافة في نشر حقوق الإنسان، بينما أقام بيت ثقافة صفط اللبن ورشة حكي بعنوان «دور الثقافة في بناء روح الانتماء وحب الوطن»، كذلك نظمت مكتبة الشيخ زايد ورشة حكي لقصة «أليس في بلاد العجائب»، ونظمت مكتبة منشأة البكاري ورشة رسم عن حب الوطن، وأقامت مكتبة أطفيح الثقافية ورشتين للفنون التشكيلية الأولى بعنوان «الطبيعة» والثانية لتعليم الخط العربي.

نظم بيت ثقافة طموه ورشة فنون تشكيلية بعنوان «نهر النيل»، كما عقدت مكتبة دور التربية الثقافية ورشة حكي بعنوان «أضرار التدخين» تناولت آثار التدخين السلبية على صحة الفرد، وكذلك نظمت مكتبة البحر الأعظم مسابقة في المعلومات العامة وورشة فنون تشكيلية، وقدم بيت ثقافة المتانيا ورشة فنون تشكيلية للتعبير عن المشكلة السكانية، بالاضافة لأقامة مكتبة البكاري ورشة فنية لعمل ورود من الفوم، كما عرض مركز طفل المنيرة الغربية فيلم عبر البروجيكتور بعنوان «انترنت آمن مفاتيح الزمن» بالإضافة إلى ورشة رسم وتلوين، فيما قدمت مكتبة الشيخ زايد ورشة أونلاين عن التشكيل بالورق الملون، بالإضافة إلى ورشة تشكيل بورق الفوم لعمل تاج للأطفال.