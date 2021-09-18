محافظ أسوان يشيد بجهود منظمات ومؤسسات المجتمع المدني

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أشاد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بالجهود المبذولة من منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى لمساندة الجهود الحكومية من أجل تلبية المطالب الجماهيرية وفى مقدمتها مؤسسة مصر الخير لمشاركتها المجتمعية الجادة في مواجهة التحديات مع إدارة المشروعات المختلفة بإحترافية عالية لخدمة المجتمع المحلى، موضحاً بأنه سيتم مع بداية العام الدراسى القادم في أكتوبر المقبل 2021/2022 إفتتاح وتشغيل مجمع مدارس أبوالريش للتعليم الأساسى بتكلفة ١٨ مليون جنيه والتي تضم ٣٥ فصل دراسى وقاعة لتستوعب ١٣٢٠ طالب وطالبة، وهو الذي يتوازى مع إنشاء مدرسة على بن أبى طالب الإبتدائية بحاجر السباعية بتكلفة ٨ مليون جنيه وتضم ١٣ فصل.