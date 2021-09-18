ضبط 4100 علبة عصير مجهولة المصدر في حملة تموينية بالأقصر

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تمكنت حملة تموينية بمديرية تموين الأقصر، بقيادة الدكتور تامر صلاح، وكيل الوزارة، من ضبط 4100 زجاجة عصير ألوان صناعية غير مصرح بها، ومُعلَّبة داخل زجاجات ذات خامات رديئة، وبدون بيانات، وضارة جداً بصحة المواطنين، وخاصة الأطفال.

كما تمكنت الحملة من ضبط 2304 أكياس مقرمشات بدون فواتير أو مستندات تدل على مصدرها، وذلك بأحد المخازن الكبرى بمركز أرمنت الوابورات.

وجاء ذلك في ضوء متابعة المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، حيث قام وكيل وزارة التموين بالأقصر برئاسة فرق عمل من العاملين بتموين الأقصر، وتم التحفظ على جميع ما سبق، وتحرير المحضر القضائي اللازم، وعرض المتهم على النيابة العامة.