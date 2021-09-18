أخبار عاجلة

فيديو للحظة اختطاف طفل في الهرم -
لجنة اختيار الأفلام بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تبدأ عملها لاختيار أفلام الدورة الـ11 -
أحمد زادة يجتمع بأعضاء الزمالك ويعد بحل أزمة الألعاب الجماعية -
أبرزها تشلسي ضد مانشستر سيتي .. مواعيد مباريات الغد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة -
الملك : أهمية بناء استجابة دولية لمواجهة الأوبئة -
"الشورى" يكون لجانه المتخصصة لسنته الثانية ويسمي رؤساء ونواب اللجان الأسبوع القادم -
أمين غرفة جازان: رؤية 2030 أكسبتنا الهمة والعمل والطموح والإبداع والابتكار -
شاهد من حائل.. "مسيرة وطن للخيل".. 91 خيّالاً و"التدشين لـ"فيصل بن فهد" -
شاهد من شرورة.."قافلة البيارق الخضراء" ترسم صورة للاحتفاء بالوطن -
شلالات وادي الريان منطقة السحر والجمال بالفيوم.. الشلالات الوحيدة الطبيعية بمصر وارتفاعها 20 متر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ضبط 4100 علبة عصير مجهولة المصدر في حملة تموينية بالأقصر

Print
ضبط 4100 علبة عصير مجهولة المصدر في حملة تموينية بالأقصر ضبط 4100 علبة عصير مجهولة المصدر في حملة تموينية بالأقصر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت حملة تموينية بمديرية تموين الأقصر، بقيادة الدكتور تامر صلاح، وكيل الوزارة، من ضبط 4100 زجاجة عصير ألوان صناعية غير مصرح بها، ومُعلَّبة داخل زجاجات ذات خامات رديئة، وبدون بيانات، وضارة جداً بصحة المواطنين، وخاصة الأطفال.

كما تمكنت الحملة من ضبط 2304 أكياس مقرمشات بدون فواتير أو مستندات تدل على مصدرها، وذلك بأحد المخازن الكبرى بمركز أرمنت الوابورات.

وجاء ذلك في ضوء متابعة المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، حيث قام وكيل وزارة بالأقصر برئاسة فرق عمل من العاملين بتموين الأقصر، وتم التحفظ على جميع ما سبق، وتحرير المحضر القضائي اللازم، وعرض المتهم على النيابة العامة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مباحث التموين: ضبط 1171قضية تموينية خلال 24 ساعة

مباحث التموين: ضبط 1171قضية تموينية خلال 24 ساعة

مستشار وزير التموين يدعو المواطنين لسرعة شراء ذهب: السعر سيرتفع آخر الشهر

مستشار وزير التموين يدعو المواطنين لسرعة شراء ذهب: السعر سيرتفع آخر الشهر

تخفيضات تصل لـ30%.. وزير التموين ومحافظ الجيزة يفتتحان معرض «أهلا مدارس»

تخفيضات تصل لـ30%.. وزير التموين ومحافظ الجيزة يفتتحان معرض «أهلا مدارس»

وزارة التموين: اثنان من العاملين بالوزارة وصلا للتصفية ‏النهائية لجائزة التميز الحكومي

وزارة التموين: اثنان من العاملين بالوزارة وصلا للتصفية ‏النهائية لجائزة التميز الحكومي