تنفيذ ١٠ مشروعات خدمية في مركز أبوكبير بالشرقية بتكلفة ٢٧٨ مليون جنيه

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أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الانتهاء من تنفيذ 10 مشروعات بقطاعات الشباب والرياضة، والأبنية التعليمية، ومياه الشرب والصرف الصحي، والطرق والكباري، والطب البيطري، بمركز ومدينة أبوكبير بتكلفة 278 مليون و260 ألف جنيه، جاهزين للافتتاح ضمن 109 مشروع تنموي وخدمي بنطاق المحافظة بتكلفة 2 مليار جنيه، ومن المقرر افتتاحهم خلال شهر سبتمبر الجاري في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي، والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام، لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة، وتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياة أفضل للمواطنين.

أوضح محافظ الشرقية أنه تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال تطوير مركز شباب أبوكبير بتكلفة 800 ألف جنيه وذلك بهدف صقل مهارات الشباب وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع، لافتا إلى أنه في قطاع الصرف الصحي تم الإنتهاء من تنفيذ مشروع شبكات وخطوط طرد ومحطات رفع الدهتمون وكفر السواقي بتكلفة 123 مليون و600 ألف جنيه، ومشروع شبكات وخطوط طرد ومحطات رفع طوخ القراموص بتكلفة 90 مليون و700 ألف جنيه، وذلك لتقديم مشروع صرف صحي آمن وسليم للمواطنين وحفاظاً على البيئة.

وأشار المحافظ إلى أنه في قطاع الطرق والكباري تم الانتهاء من تنفيذ أعمال رصف جسر ترعة الصادي بتكلفة 20 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية والفرعية بالمراكز والمدن والأحياء ،مشيراً إلى أنه في قطاع الطب البيطري تم الإنتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة وحدة أبوكبير البيطرية بتكلفة 260 ألف جنيه، وذلك لتقديم خدمات بيطرية مميزة للمزارعين ومربي الماشية، حفاظاً على الثروة الحيوانية والداجنة وزيادتها.

أضاف محافظ الشرقية أنه في قطاع الأبنية التعليمية تم الإنتهاء من أعمال انشاء مدرسة أحمد صالح للتعليم الأساسي بعدد 11 فصل وبتكلفة 6 مليون و200 ألف جنيه ،ومدرسة أبوجويفل للتعليم الأساسي بعدد 11 فصل وبتكلفة 7 مليون جنيه، ومدرسة عبده محمد عبدالودود الإبتدائية بعدد 14 فصل وبتكلفة 7 مليون جنيه، ومدرسة أبومليحة للغات بعدد 14 فصل وبتكلفة 4 مليون و300 ألف جنيه، ومدرسة المشاعلة الثانوية الفنية بعدد 15 فصل وبتكلفة 18 مليون و400 ألف جنيه، وذلك لتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.