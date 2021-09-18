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: ما قاله رئيس غير صحيح وسأرد بالقانون

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مرتضى منصور: ما قاله رئيس الزمالك غير صحيح وسأرد بالقانون : ما قاله رئيس غير صحيح وسأرد بالقانون

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نفى المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك السابق والصادر بحقه قرار بالايقاف والاستبعاد من أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التصريحات الأخيرة التي أدلي بها حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير أعمال نادي .

وقال مرتضي منصور في تصريحات للمصري اليوم:«تصريحات حسين لبيب لا أساس لها من الصحة وكلها معلومات مغلوطة وغير صحيحة هدفها اثارة البلبلة وتضليل جماهير الزمالك

وتابع منصور: «الزمالك يمللك جمهور هو درعه وخط دفاعه الاول فضلا عن الرد الرسمي من المستشار تركي ال الشيخ وزير الترفيه بالسعودية الذي كشف الحقيقة أمام الجميع وضرب تصريحات حسين لبيب في مقتل».

وتساءل مرتضي منصور: هل سيقوم حسين لبيب بالرد أو الادلاء بتصريحات جديدة بعدما جاءه الرد من جمهور الزمالك وتركي ال الشيخ كالصاعقة .

ووعد منصور حسين لبيب برده القانوني على المعلومات التي رددها رئيس اللجنة مؤكدا أن رده سيكون مفاجأة للبيب وللجميع .

المصرى اليوم

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