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وفاة شبيه السادات بعد صراعه مع المرض .. وتشييع الجنازة في الغربية

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وفاة شبيه السادات بعد صراعه مع المرض .. وتشييع الجنازة في الغربية وفاة شبيه السادات بعد صراعه مع المرض .. وتشييع الجنازة في الغربية

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تُوفى، صباح اليوم السبت، محسن المنسي، شبيه الرئيس السابق أنور السادات، بعد صراع مع المرض، والمقرر دفن الجثمان عقب أداء صلاة الظهر بمقابر سبرباي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.

الجدير بالذكر أنه دائمًا ما كان يظهر شبيه الرئيس السابق أنور السادات، بالجلباب والنظارة السوداء التي لا تفارق وجهه، والعصا الخشبية في يده اليمنى، وهو شخصية محبوبة يلتف حوله المواطنون ويلتقطون معه الصور.

شبيه السادات - صورة أرشيفية
«شبيه السادات» يزور موقع قناة السويس الجديدة - صورة أرشيفية
محسن المنسى شبيه السادات - صورة أرشيفية

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المصرى اليوم

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