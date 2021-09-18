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«صحة الغربية» تتابع سير العمل بمستشفيات المحافظة

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«صحة الغربية» تتابع سير العمل بمستشفيات المحافظة «صحة الغربية» تتابع سير العمل بمستشفيات المحافظة

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وجّه الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، بتكثيف المرور على المستشفيات، وتذليل العقبات والصعوبات التي تواجه الفريق الطبي.

وفي السياق ذاته قام الدكتور خالد الشلقامي مدير إدارة المستشفيات بجولة تفقدية لمستشفي قطور المركزي للاطمئنان على سير العمل بالمستشفى وتواجد الأطقم الطبية وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية والتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة بالمحافظة وذلك لمتابعة وتقييم مستوي الخدمة الطبية المقدمة ومدي متابعة المرضي والإلتزام ببروتوكول العلاج طبقا لتعليمات وزارة الصحة.

وألتق بمدير المستشفي والطاقم الطبي المتواجد للتأكيد على توجيهات الدكتور عبدالناصر حميدة بتذليل كافة الصعوبات والمعوقات من أجل راحة المرضي والوصول بالخدمة الطبية بمستوي يليق بأبناء المحافظة.

المصرى اليوم

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