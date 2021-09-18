«الدليل فرجاني وبن شرقي».. أمير مرتضى يتهم «إعلامي ومسؤول» بتضليل جماهير النادي

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أبدي أمير مرتضي منصور، المشرف العام السابق على فريق الكرة بنادي الزمالك استيائه من التصريحات التي تخرج ضده من مسؤولي نادي الزمالك في قضية حسام أشرف.

أكد أمير مرتضي في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «أتحدى أي مسؤول في لجنة الزمالك يكشف للرأي العام أوراق ومستندات قضية وحكم حسام أشرف سواء الذي حصل عليه النادي الكاميروني بأحقيته بـ٤ ملايين يورو أو الحكم الذي نجحت فيه اللجنة». وطالب المشرف العام السابق على فريق الكرة أي مسؤول بمواجهته في هذا الملف أو إظهار أوراقه ومستنداته الرسمية، مؤكدا أن ما يحدث الآن من تصريحات هدفها تضليل الرأي العام الزملكاوي الذي شعر بالخوف على الفريق.

وقال المشرف العام على الكرة السابق بالزمالك: «اللي مضي عبدالله السعيد وفرجاني ساسي وبن شرقي مش ممكن يغلط الغلطة دي، وأعتقد أن الجمهور ليس بالسذاجة دي ليقوم إعلامي أو مسؤول بتضليله بأمور غير منطقية».