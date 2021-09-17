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خدمات مرورية مُكثفة لتنفيذ أعمال توسعة الطريق الدائري

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خدمات مرورية مُكثفة لتنفيذ أعمال توسعة الطريق الدائري خدمات مرورية مُكثفة لتنفيذ أعمال توسعة الطريق الدائري

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تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، وذلك تزامنا مع تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بالمنزل المستحدث القادم من الطريق الدائرى من مناطق المعادى، والمؤدى إلى شارع البحر الأعظم إتجاه ميدان لبنان المنيب ضمن توسعة الطريق الدائرى.

واستلزم الأمر غلق جزئى لشارع البحر الأعظم في الاتجاه القادم من نفق عباس اتجاه ميدان المنيب تحديدا بالمنطقة المواجهة لتقاطع مطلع ومنزل الطريق الدائرى مع شارع البحر الأعظم تحديد أمام مقر التأمين الصحى لجزيرة الذهب، وذلك لمدة يومان إبتداءً من اليوم الجمعة وحتى صباح السبت، على أن تكون الأعمال إبتداءًا من الساعة 1 صباحاً حتى الساعة 6 صباحاً طوال فترة الأعمال، مع ترك حارة مرورية لحركة المركبات دون تعطيل حركة المرور.

تم التنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

المصرى اليوم

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