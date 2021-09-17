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بيراميدز يواجه سبورتنج بدلًا من السكة الحديد

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بيراميدز يواجه سبورتنج بدلًا من السكة الحديد بيراميدز يواجه سبورتنج بدلًا من السكة الحديد

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قرر الجهاز الفني لفريق نادي بيراميدز بقيادة إيهاب جلال مواجهة فريق نادي سبورتنج السكندري في وديته الأولى بدلا من نادي السكة الحديد الذي كان من المنتظر مواجهته وديا.

وتقرر أن تقام ودية بيراميدز أمام سبورتنج بملعب الدفاع الجوي الفرعي في السادسة من مساء غد السبت في إطار تحضيرات الفريق للمرحلة المقبلة.

ويرتبط بيراميدز بالتحضير لمواجهة نظيره نادي سموحة على استاد السويس الجديد يوم 24 سبتمبر الجاري في إطار مواجهات دور الستة عشر من بطولة كأس ، بجانب التجهيز لانطلاق الدوري ومشوار الفريق في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

المصرى اليوم

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