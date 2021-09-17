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حرص أمير مرتضى منصور المشرف العام السابق على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على توجيه رسالة قاسية إلى اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك وبعض الإعلاميين.

وكتب أمير مرتضى عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: «مش كفاية كذب بقى!! 11 شهر كلهم كذب وتضليل والواحد ساكت وبيقول سيب المركب تمشي رغم كل الفضايح الإدارية».

وأضاف: «طبعاً احنا الشماعة لأي حاجة غلط بتحصل. أعطونا حق الرد في أي قناة زي ما بتعطوا اللجان الفاشلة مساحات في الإعلام يكدبوا».

واختتم: «الرد قريباً على أي مسؤول فاشل أو إعلامي متلون محسوب عالزمالك».

وكان أشرف عجمي، والد حسام أشرف، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، كشف عن التفاصيل الكاملة بشأن الغرامة الموقعة على النادي الأبيض، بسبب نجله.

كان حسام أشرف، قد وقع على عقد احتراف في شهر فبراير 2020 مع الفارس الأبيض وهو ما تسبب في أزمة قانونية كبيرة للقلعة البيضاء لأن اللاعب وقع في وقت سابق لأكاديمية بالكاميرون من أجل تسويقه في أوروبا، مع وجود شرط جزائي تبلغ قيمته 4 ملايين يورو.

من جانبه أكد حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، صدور قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بإيقاف القيد للزمالك بسبب حسام أشرف، موضحا أن النادي الكاميروني رفع قضية على الزمالك وله مستحقات 4 ملايين دولار ولكن اللجنة خفضت الرقم لـ200 ألف دولار، ولكن فيفا مازال يوقف قيد النادي الأبيض.

وكتب والد حسام أشرف، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «الحقيقة الكاملة اللى لازم جمهور الزمالك العظيم يعرفها، أن حسام، قبل ما يوقع لنادى الزمالك أخبر الأستاذ أمير مرتضى، أنه وقع لنادى في البرتغال».

وأضاف: «أمير قاله بالحرف تعالى وقع للزمالك، ومالكش دعوة بأي حاجة، وفعلًا حسام عشان حبه لنادى الزمالك فضل الزمالك على النادي البرتغالي».

وتابع: «للأسف نتيجة هذا الحب أن حسام بيتهاجم دلوقتي وبيتقال عليه كلام بالكذب أنه وقع للزمالك ولم يخبرهم أنه وقع للنادى البرتغالي».

واختتم قائلاً : «ياريت أكون بينت الحقيقة، وأن حسام كان معرف نادى الزمالك كل شىء عن توقيعه في البرتغال.. وشكرًا لكم جميعًا».