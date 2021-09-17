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داود حسين: هنيدي فنان لا يكرر وعندليب الدقي نقله في حياتي الفنية

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داود حسين: هنيدي فنان لا يكرر وعندليب الدقي نقله في حياتي الفنية داود حسين: هنيدي فنان لا يكرر وعندليب الدقي نقله في حياتي الفنية

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قال الفنان داود حسين عن فيلم عندليب الدقي، إن محمد هنيدى فنان راقى إنسانيا وفنيا وهو لا يكرر وسعيد جدا بمشاركتي في فيلم عندليب الدقي ومحطة مهمة في حياتي.

وأضاف حسين خلال لقاءه مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة، عندما عرض عليا الدور من وائل احسان، وكنت في الإمارات وأننى ساقدم دور «خانكبور» وهو لشخص يتقن اللهجة الهندية والتي أحبها جدا وافقت فورا.

وتابع داود، في الكواليس كانت هناك حالة سعادة مع هنيدي لانه ينشر البهجة والمرح، وكنت سعيد وأنا ذاهب إلى التصوير، وهناك مباراة فنية رائعة في أجواء التصوير وروح من المحبة والفرحة انعكست على الشاشة وعند مشاهدة الفيلم.

على جانب أخر أشار داوود حسين امني الابن الأكبر في العائلة ووالدي قال لي لابد أن أعمل فابتعدت فترة عن التمثيل واشتغلت صبي ميكانيكي، وعامل في محل ملابس، ثم كتبت يافطة في المحل، وأعجبت الناس وبقيت خطاط، ولا أخجل أنني اشتغلت في العديد من المهن.

المصرى اليوم

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