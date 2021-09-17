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لمَنْ الغلبة في كلاسيكو النصر والاتحاد رقم 27 في دوري المحترفين؟

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لمَنْ الغلبة في كلاسيكو النصر والاتحاد رقم 27 في دوري المحترفين؟ لمَنْ الغلبة في كلاسيكو النصر والاتحاد رقم 27 في دوري المحترفين؟

لمَنْ الغلبة في كلاسيكو النصر والاتحاد رقم 27 في دوري المحترفين؟

تتجه أنظار عشاق الكرة صوب ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض، الذي سيكون مسرحًا للمواجهة المرتقبة بين النصر والاتحاد، وتنتظره الجماهير الرياضية على أحر من الجمر نظرًا للمنافسة الحامية في مباريات الفريقَيْن التي دائمًا ما تكون الإثارة والتشويق عنوانها.

ففي ختام منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يتواجه الفريقان للمرة الـ27 في تاريخ دوري المحترفين.

ويسعى النصر لاستعادة انتصاراته أمام اتحاد جدة الغائبة منذ أكثر من موسمين. ويتفوق النصر في مواجهاته أمام الاتحاد منذ انطلاق دوري المحترفين السعودي موسم 2008-2009، التي تبلغ 26 مباراة.

وتميل الكفة لمصلحة نادي العاصمة الذي انتصر في 11 مباراة، وخسر 7 مباريات، وتعادلا في 8 مباريات.

في حين أن الاتحاد يتفوق في مبارياته الأخيرة؛ إذ لم يخسر أمام النصر في آخر 5 مباريات جمعتهما؛ إذ أصبحت مواجهاتهما في السنتين الأخيرتين تميل لمصلحة الاتحاد الذي لم يعرف طعم الخسارة في آخر 5 مواجهات في دوري المحترفين. ومنذ تلك المواجهة التي جمعتهما يوم 13 إبريل 2019، التي حسمها الاتحاد لصالحه بنتيجة 3-2، لم يعرف الفريق طعم الخسارة أمام النصر.

وفي آخر 5 مباريات بدوري المحترفين حقق الاتحاد انتصارين، وتعادلا في 3 مباريات بالنتيجة نفسها 1-1.

وأكمل الاتحاد ألف يوم دون هزيمة من النصر؛ إذ كانت آخر خسارة له أمام أصفر العاصمة 1-2 في يوم 21 ديسمبر 2018 بمواجهتهما التي أُقيمت على ملعب الجوهرة المشعة.

ويعود الفريقان مرة أخرى إلى ملعب مرسول بارك الذي احتضن آخر مواجهة جمعتهما في ختام دوري المحترفين الموسم الماضي، وانتهى اللقاء بفوز الاتحاد 2-1.النصر الاتحاد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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