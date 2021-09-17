«قلت له بالسلامة».. فيفي عبده تكشف عن لقاء مع عبدالحليم حافظ تسبب بخلاف مع زوجها

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كشفت الفنانة فيفي عبده، كواليس تسبب العندليب الراحل عبدالحليم حافظ في مشكلة مع زوجها.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «السيرة»الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني عبر شاشة dmc :«أخدت شقة في الزمالك علشان أكون في منطقة الفنانين عبدالحليم حافظ وأم كلثوم وعبدالوهاب وسامية جمال وسعاد حسني وكان سعر الشقة بـ150 جنيه إيجار».

وتابعت فيفي عبده: «جوزي كان عنده اجتماع في الشيراتون قعدت أنا ومدير أعماله نستناه، دخل عبدالحليم الكافتيريا ومعاه شفيق جلال، عبدالحليم قال لي تعالي يا بت بيقولوا إنك رقاصة شاطرة جدًا، وأخدني من إيدي.. مين يصدق إنه يمسك إيدي، جوزي نزل لاقاني قعدة معاه قامت قيامته كان عاوز يسيبني قلت له بالسلامة بس ما حصلش».