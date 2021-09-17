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شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الجمعة، ختام منافسات بطولة مصر الدولية المفتوحة للإسكواش ،والتي أقيمت خلال الفترة من 10 سبتمبر حتى يوم 17 من الشهر الجاري، وهي واحدة من أكبر 8 بطولات بلاتينية عالمية،بمشاركة 96 من لاعبي الاسكواش بالعالم من السيدات والرجال من 26 دولة مختلفة، ويبلغ مجموع الجوائز المالية 540 ألف دولار، تحت رعاية وزارتي الشباب والرياضة والسياحة والآثار .

حضر حفل الختام، عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للاسكواش، أليكس غوف الرئيس التنفيذي لاتحاد المحترفين للاسكواش .

أشاد الدكتور أشرف صبحي بالتفوق المصري الواضح في جميع الأدوار،بدءً من الدور الربع نهائي بتواجد 12 لاعبة ولاعبة من مصر في سيطرة مصرية تامة، وصولاً لنهائي البطولة والذي جاء مصري خالص في منافسات السيدات والرجال ،حيث تغلبت اللاعبة نوران جوهر المصنفة الثانية عالميًا على مواطنتها نور الشربيني المصنفة الاولي عالمياً في نهائي السيدات، بينما تغلب في نهائي منافسات الرجال على فرج المصنف الأول عالمياً على اللاعب محمد الشوربجي المصنف الثاني عالميًا.

وقدم الوزير التهنئة لاعبي مصر في الإسكواش على الأداء المتميز الذي يقدمونه، وفوزهم بألقاب البطولات الدولية التي يشاركون بها، والحفاظ على تربعهم على عرش الإسكواش العالمي، والقدرة على نجاح البطولة على مختلف الأصعدة، مشيرًا إلى الدعم الكامل الذي تقدمه وزارة الشباب والرياضة للاعبي مصر في الإسكواش، والعمل على توفير كل ما يلزم للاعبين، بالتنسيق مع الاتحاد المصري للأسكواش للحفاظ على صدارة مصر في تلك اللعبة .

وفي هذا السياق ،تحدث الدكتور أشرف صبحي عن المشروع القومي للإسكواش بإعتباره أحد أهم مشروعات وزارة الشباب والرياضة القومية، والتي تأتي ضمن استراتيجيتها القومية للوزارة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، والذى يتم تنفيذه وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، ودوره في الكشف عن الموهوبين ورعايتهم وإعدادهم بالشكل الأمثل كونهم أبطال المستقبل الذين سيمثلون مصر في مختلف المحافل الدولية.

وجدد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تأكيده نجاح مصر في استضافة البطولات الرياضية الدولية الكبرى في ظل التحديات الراهنة، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والاحتياطات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للاسكواش «أعتبرها البطولة الأفضل، شكراً لكل الأبطال ودائماً على عرش الاسكواش، شكراً للجميع».

وتوجه أبطال الاسكواش بالشكر والتقدير لكافة الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الشباب والرياضة والصحة والسياحة والداخلية ومختلف الجهات التي ساهنت بشكل فعال في خروج البطولة بهذا الشكل المبهر في ظل الظروف المحيطة بفيروس كورونا.

الجدير بالذكر، أن نور الشربيني توجت بلقب البطولة الماضية بعد فوزها على زميلتها نوران جوهر، فيما حصد على فرج لقب الرجال بعد فوزه على زميله الآخر طارق مؤمن.