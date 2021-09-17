أخبار عاجلة

"القرني": قيض الله الملك عبدالعزيز في سن مبكرة لتوحيد هذا الكيان العظيم -
بهدفه بمرمى الهلال .. مهاجم الشباب يدخل تاريخ ديربي الرياض -
"الصحة" تدعو للمسارعة في استكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من المتحورات والحماية من مضاعفات الفيروس -
المواعيد الشتوية لغلق المحلات والمقاهى بدءا من الجمعة المقبل..ضوابط التطبيق وغرامات على المخالفين -
وزير الأوقاف والمفتي يشاركان في الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة البحيرة -
نقيب الفلاحين يكشف عن خطة مواجهة ارتفاع أسعار اللحوم ببدائل الأعلاف والإنتاج الداجني -
«بحوث الحشائش» ينظم دورة تدريبية للاستخدام الأمثل للمبيدات في المكافحة الأحد المقبل -
خروج نضال الشافعي من المستشفى بعد استقرار حالته الصحية -
الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية يكشف النقاب عن أكبر مجسّم لسيارة الفورمولا 1 -
بين التراث والتقنية.. أمين الشرقية يدشن ميدان العرضة بكورنيش الخبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وزير الرياضة يشهد ختام بطولة الدولية للإسكواش.. ويهنئ علي فرج ونوران جوهر

Print
وزير الرياضة يشهد ختام بطولة مصر الدولية للإسكواش.. ويهنئ علي فرج ونوران جوهر وزير الرياضة يشهد ختام بطولة الدولية للإسكواش.. ويهنئ علي فرج ونوران جوهر

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الجمعة، ختام منافسات بطولة الدولية المفتوحة للإسكواش ،والتي أقيمت خلال الفترة من 10 سبتمبر حتى يوم 17 من الشهر الجاري، وهي واحدة من أكبر 8 بطولات بلاتينية عالمية،بمشاركة 96 من لاعبي الاسكواش بالعالم من السيدات والرجال من 26 دولة مختلفة، ويبلغ مجموع الجوائز المالية 540 ألف دولار، تحت رعاية وزارتي الشباب والرياضة والسياحة والآثار .

حضر حفل الختام، عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للاسكواش، أليكس غوف الرئيس التنفيذي لاتحاد المحترفين للاسكواش .

أشاد الدكتور أشرف صبحي بالتفوق المصري الواضح في جميع الأدوار،بدءً من الدور الربع نهائي بتواجد 12 لاعبة ولاعبة من مصر في سيطرة مصرية تامة، وصولاً لنهائي البطولة والذي جاء مصري خالص في منافسات السيدات والرجال ،حيث تغلبت اللاعبة نوران جوهر المصنفة الثانية عالميًا على مواطنتها نور الشربيني المصنفة الاولي عالمياً في نهائي السيدات، بينما تغلب في نهائي منافسات الرجال على فرج المصنف الأول عالمياً على اللاعب محمد الشوربجي المصنف الثاني عالميًا.

وقدم الوزير التهنئة لاعبي مصر في الإسكواش على الأداء المتميز الذي يقدمونه، وفوزهم بألقاب البطولات الدولية التي يشاركون بها، والحفاظ على تربعهم على عرش الإسكواش العالمي، والقدرة على نجاح البطولة على مختلف الأصعدة، مشيرًا إلى الدعم الكامل الذي تقدمه وزارة الشباب والرياضة للاعبي مصر في الإسكواش، والعمل على توفير كل ما يلزم للاعبين، بالتنسيق مع الاتحاد المصري للأسكواش للحفاظ على صدارة مصر في تلك اللعبة .

وفي هذا السياق ،تحدث الدكتور أشرف صبحي عن المشروع القومي للإسكواش بإعتباره أحد أهم مشروعات وزارة الشباب والرياضة القومية، والتي تأتي ضمن استراتيجيتها القومية للوزارة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، والذى يتم تنفيذه وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، ودوره في الكشف عن الموهوبين ورعايتهم وإعدادهم بالشكل الأمثل كونهم أبطال المستقبل الذين سيمثلون مصر في مختلف المحافل الدولية.

وجدد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تأكيده نجاح مصر في استضافة البطولات الرياضية الدولية الكبرى في ظل التحديات الراهنة، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والاحتياطات الوقائية لمواجهة .

وقال عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للاسكواش «أعتبرها البطولة الأفضل، شكراً لكل الأبطال ودائماً على عرش الاسكواش، شكراً للجميع».

وتوجه أبطال الاسكواش بالشكر والتقدير لكافة الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الشباب والرياضة والصحة والسياحة والداخلية ومختلف الجهات التي ساهنت بشكل فعال في خروج البطولة بهذا الشكل المبهر في ظل الظروف المحيطة بفيروس كورونا.

الجدير بالذكر، أن نور الشربيني توجت بلقب البطولة الماضية بعد فوزها على زميلتها نوران جوهر، فيما حصد على فرج لقب الرجال بعد فوزه على زميله الآخر طارق مؤمن.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«الريف المصري»: بدء تركيب أول برج اتصالات داخل أراضي مشروع الـ 1.5 مليون فدان بمنطقة المغرة

«الريف المصري»: بدء تركيب أول برج اتصالات داخل أراضي مشروع الـ 1.5 مليون فدان بمنطقة المغرة

ارتفع 5 جنيهات بعد الانخفاض الكبير .. سعر الذهب في مصر وعالميا ظهر الجمعة 24 سبتمبر 2021

ارتفع 5 جنيهات بعد الانخفاض الكبير .. سعر الذهب في مصر وعالميا ظهر الجمعة 24 سبتمبر 2021

الخطيب يجتمع مع مجلسه بعد مباراة إنبي في كأس مصر لحسم أمر فريق الكرة

الخطيب يجتمع مع مجلسه بعد مباراة إنبي في كأس مصر لحسم أمر فريق الكرة

«مكرم»: جمعية عمومية للشركات المكلفة بإصدار وثيقة تأمين المصريين بالخارج

«مكرم»: جمعية عمومية للشركات المكلفة بإصدار وثيقة تأمين المصريين بالخارج