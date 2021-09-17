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بث مباشر موعد مشاهدة مانشستر سيتي ضد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

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بث مباشر موعد مشاهدة مانشستر سيتي ضد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي بث مباشر موعد مشاهدة مانشستر سيتي ضد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

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يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره ساوثهامبتون في المباراة التي تجمع الفريقين عصر السبت 18-9-2021 ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج.

يواجه مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا نظيره ساوثهامبتون عند الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة - الخامسة بتوقيت مكة المكرمة ضمن منافسات الأسبوع الخامس من منافسات الدوري الإنجليزي البريميرليج.

من المقرر أن يتم إذاعة اللقاء على قنوات بين سبورتس القطرية، عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium

ولمتابعة مشاهدة بث مباشر لـ مباراة مانشستر سيتي ضد ساوثهابتون في الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج اليوم السبت 18-9-2021 اضغط هنــــا

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

الملعب

مانشستر سيتي - ساوثهامبتون

السبت 18 سبتمبر 2021،
4.00 ، 5.00

beIN Sports 2 HD Premium

ملعب الاتحاد

مباراة مانشستر سيتي و ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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