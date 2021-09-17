تفاصيل سقوط تشكيل عصابي تخصص في تقليد العملات الوطنية وترويجها

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ضبطت أجهزة الأمن 3 أشخاص لقيامهم بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تقليد العملات الوطنية بقصد ترويجها بنطاق محافظة الإسكندرية والمحافظات المجاورة.

قالت وزارة الداخلية، في بيان اليوم الجمعة، إنه فى إطار جهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تقليد وترويج العملات النقدية، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام 3 أشخاص مقيمين بمحافظة الإسكندرية بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى في تقليد العملات الوطنية بقصد ترويجها بنطاق محافظة الإسكندرية والمحافظات المجاورة على عملائهم، بهدف تحقيق الاستفادة المادية متخذين من مسكن أحدهم وكرًا لممارسة نشاطهم الإجرامى، حيث يتولى أحدهم تقليد العملات مستخدمًا جهاز حاسب آلى وطابعة، ويقوم الآخران بترويج تلك العملات على عملائهم، كما أعلنوا عن امتلاكهم كميات كبيرة من العملات المقلدة ويرغبون في بيعها لراغبى التعامل بها مقابل مبالغ مالية واقتسام حصيلة نشاطهم الإجرامى فيما بينهم».

وأضافت: «عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبتفتيش مسكن أحدهم عثر على عدد من العملات الورقية المقلدة وجهاز لاب توب بفحصه فنياً تبين احتواؤه على برنامج الفوتوشوب ونماذج صور لوجهي العملات الورقية المقلدة وطابعة تستخدم في طباعة العملات المقلدة وقطاعة أوراق معدنية بالمسطرة الخاصة بها».

وتابعت الوزارة «وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، كما أقر أحدهم بقيامه بتقليد العملات مستخدمًا جهاز الحاسب الآلى والطابعة المضبوطين بمسكنه، وحيازتهم للعملات المقلدة بقصد ترويجها. تم اتخاذ الإجراءات القانونية».