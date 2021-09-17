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اللجنة الاستشارية بـ"الغذاء والدواء الأمريكية" ترفض الجرعة الثالثة من لقاحات كورونا

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اللجنة الاستشارية بـ"الغذاء والدواء الأمريكية" ترفض الجرعة الثالثة من لقاحات كورونا اللجنة الاستشارية بـ"الغذاء والدواء الأمريكية" ترفض الجرعة الثالثة من لقاحات كورونا
أكدت أن الجرعتين كافيتان وفعالتان للحماية

اللجنة الاستشارية بـ

رفضت اللجنة الاستشارية بإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، الجرعة المعززة الثالثة من لقاحات كورونا بعد أن صوتت اللجنة بالأغلبية الساحقة لرفض الجرعة المعززة.

وأشارت مصادر مطلعة من إدارة الغذاء والدواء الامريكية، أنه قد يكون هناك تصويت آخر، حيث إن التصويت الحالي يعد أولياً، وتم فيه رفض الجرعة المعززة للأشخاص من هم فوق 16 عاماً وأكثر، في حين سيكون التصويت التالي مخصصاً لفئة عمرية محددة وهم كبار السن وبعض فئات المرضى.

وأوضحت اللجنة الاستشارية في اجتماعها مساء اليوم الجمعة (توقيت واشنطن)، أنه بشكل عام حتى الوقت الحالي يتضح أن الجرعتين كافيتان وفعالتان في حماية الأشخاص المحصنين ضد فيروسات كورونا.

في حين أشار أعضاء من مركز السيطرة على الأمراض، أن اللقاحات لازالت توفر الحماية الكافية للأشخاص الطبيعيين، إلا أنه ستتم في وقت المطالبة بضرورة مراجعة الحاجة للجرعة المعززة الثالثة للأشخاص من هم فوق 65 وأكثر، وفئات من المرضى وبعض العاملين في الخطوط الأمامية بالمستشفيات ورعاية المرضى.أمريكا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية لقاح كورونا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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