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انخفاض للمرة الثانية.. الذهب فى وعالميا مساء اليوم الجمعة 17 سبتمبر 2021

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انخفاض للمرة الثانية.. أسعار الذهب فى مصر وعالميا مساء اليوم الجمعة 17 سبتمبر 2021 انخفاض للمرة الثانية.. الذهب فى وعالميا مساء اليوم الجمعة 17 سبتمبر 2021

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حقق سعر الذهب، مساء اليوم الجمعة، 17 سبتمبر 2021، خسائر جديدة بعدما انخفض للمرة الثانية خلال يومين، كما انخفضت أسعار الذهب في في استجابة للانخفاض العالمى، حيث انخفض سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر بقيمة جنيهان وكان حقق تراجع، 10 جنيهات بالأمس.

وتقدم «المصرى اليوم»، خدمة أسعار الذهب بشكل يومى سواء محليا وعالميا للتيسير على المواطنين والمستثمرين في معرفة الأسعار المتداولة، سواء في مصر أو في البورصة العالمية.

أعلنت شعبة الذهب في مصر، مساء اليوم، أسعار الذهب في سوق الصاغة، حيث تراوح سعر الذهب عيار 24 قيراطا من 881 إلى 883 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر من 770 إلى 772 جنيها وتراوح سعر الذهب عيار 18 قيراطا من 660 إلى 662 جنيها، وذلك بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر والتى تتراوح ما بين 30 إلى 70 جنيها حسب نوع العيار، وتراوح سعر الجنيه الذهب، من 6150 إلى 6176 جنيها.

عاودت أسعار الذهب عالميا، الإنخفاض، مساء اليوم، وذلك للمرة الثانية خلال يومين وذلك بسبب ارتفاع مؤشر الدولار وكانت انخفضت مساء الأمس، عقب صدور بيانات مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة، والتى جاءت مرتفعة بنسبة 0.7%، في حين كانت التوقعات أن تنخفض بنسبة 0.8% .

وانخفض الذهب اليوم، في التعاملات الفورية بنسبة 0.1% بينما انخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.3% وذلك بسبب صدور مؤشر توقعات التضخم بنسبة لخمس سنين والذى سجل 4.7٪ وكان متوقع 2.9%، والذى أدى إلى ارتفاع الدولار، وانخفاض الذهب، وتأثرت أيضا أسعار الذهب بمؤشر ثقة المستهلك الأمريكى والذى سجل 71 نقطة وكان المتوقع 72 نقطة.

وسجل سعر الذهب عيار 21 قيرطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 774.53 جنيه، وسجلت الأوقية، «الأونصة»، 1،751.79 $ .

انخفض 10 جنيهات.. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الجمعة 17 سبتمبر 2021

هبوط كبير ومفاجئ.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الخميس 16 سبتمبر 2021

عادت للانخفاض عالميا.. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأربعاء 15 سبتمبر 2021

المصرى اليوم

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