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المصري اليوم تنشر تذاكر القطارات المميزة بالوجه البحري

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المصري اليوم تنشر أسعار تذاكر القطارات المميزة بالوجه البحري المصري اليوم تنشر تذاكر القطارات المميزة بالوجه البحري

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تقوم السكة الحديد بتشغيل مجموعة من القطارات مختلفة الدرجات من النوم الي المميز.

المصري اليوم تعرض تذاكر السفر بالنسبة للقطارات المميزة بين القاهرة و٢٨ محطة في الوجه البحري. وهي كالتالي :-

(القاهرة - بورسعيد) ١١ جنيهًا

(القاهرة - بنها) ٣ جنيهات

(القاهرة - بركة السبع) ٤ جنيهات

(القاهرة - قويسنا) ٤ جنيهات

(القاهرة - طنطا) ٥ جنيهات

(القاهرة - إيتاي البارود) ٦ جنيهات

(القاهرة - كفر الدوار) ٩ جنيهات

(القاهرة - سيدي جابر) ١٠ جنيهات

(القاهرة - الإسكندرية) ١٠ جنيهات

(القاهرة - العامرية) ١١ جنيها

(القاهرة - العلمين) ١٤ جنيها

(القاهرة - الحمام) ١٣ جنيها

(القاهرة - المحلة) ٦ جنيهات

(القاهرة - سمنود) ٦ جنيهات

(القاهرة - شربين) ٨ جنيهات

(القاهرة - المنصورة) ٧ جنيهات

(القاهرة - طنطا) ١٠ جنيهات

(القاهرة - مطروح) ٢٠ جنيهًا

(القاهرة - منيا القمح) ٤ جنيهات

(القاهرة - الزقازيق) ٥ جنيهات

(القاهرة - أبو حماد) ٥ جنيهات

(القاهرة - السويس) ٦ جنيهات

(القاهرة - الإسماعيلية) ٨ جنيهات

(القاهرة - القنطرة غرب) ٩ جنيهات

(القاهرة - شبين الكوم) ٤ جنيهات

(القاهرة - منوف) ٤ جنيهات

(القاهرة - ميت غمر) ٥ جنيهات

(القاهرة - كفر الشيخ) ٧ جنيهات

المصرى اليوم

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