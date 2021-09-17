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تقوم السكة الحديد بتشغيل مجموعة من القطارات مختلفة الدرجات من النوم الي المميز.

المصري اليوم تعرض اسعار تذاكر السفر بالنسبة للقطارات المميزة بين القاهرة و٢٨ محطة في الوجه البحري. وهي كالتالي :-

(القاهرة - بورسعيد) ١١ جنيهًا

(القاهرة - بنها) ٣ جنيهات

(القاهرة - بركة السبع) ٤ جنيهات

(القاهرة - قويسنا) ٤ جنيهات

(القاهرة - طنطا) ٥ جنيهات

(القاهرة - إيتاي البارود) ٦ جنيهات

(القاهرة - كفر الدوار) ٩ جنيهات

(القاهرة - سيدي جابر) ١٠ جنيهات

(القاهرة - الإسكندرية) ١٠ جنيهات

(القاهرة - العامرية) ١١ جنيها

(القاهرة - العلمين) ١٤ جنيها

(القاهرة - الحمام) ١٣ جنيها

(القاهرة - المحلة) ٦ جنيهات

(القاهرة - سمنود) ٦ جنيهات

(القاهرة - شربين) ٨ جنيهات

(القاهرة - المنصورة) ٧ جنيهات

(القاهرة - طنطا) ١٠ جنيهات

(القاهرة - مطروح) ٢٠ جنيهًا

(القاهرة - منيا القمح) ٤ جنيهات

(القاهرة - الزقازيق) ٥ جنيهات

(القاهرة - أبو حماد) ٥ جنيهات

(القاهرة - السويس) ٦ جنيهات

(القاهرة - الإسماعيلية) ٨ جنيهات

(القاهرة - القنطرة غرب) ٩ جنيهات

(القاهرة - شبين الكوم) ٤ جنيهات

(القاهرة - منوف) ٤ جنيهات

(القاهرة - ميت غمر) ٥ جنيهات

(القاهرة - كفر الشيخ) ٧ جنيهات