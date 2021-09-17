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حسمت اللجنة المؤقتة التى تدير نادي الزمالك قرارها ببيع محمدعبدالغني مدافع الفريق إلى نادي بيراميدز بداية من الموسم المقبل.

ووفقا لأحد أعضاء اللجنة فان عبدالغني سينتقل رسميا خلال الساعات القليلة المقبلة لنادي بيراميدز بناء على رغبة اللاعب وعلى العرض الذي تلقاه النادي من بيراميدز.

وكشف العضو أن الزمالك اشترط بيع عبدالغني والحصول على مقابل مادي رفض الافصاح عنه بالإضافة للحصول على خدمات أحمد أيمن منصور.

وقال العضو إن الإعلان الرسمي عن الصفقة سيتم خلال الـ 48 ساعة المقبلة بعد موافقة كارتيرون علي رحيل عبدالغني.