أحمد فهمي يكشف تطورات الحالة الصحية لشقيقه كريم

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طمأن الفنان أحمد فهمي جمهور شقيقه كريم على حالته الصحية بعد نقله للعناية المركزة أمس بسبب إصابته بجلطة على الرئة.

تدوينة أحمد فهمي

وكتب أحمد فهمي عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك:«تلقيت اتصالات كثيرة من محبي كريم وكلهم يسألون عنه..وعن حالته الصحية ..الحمد لله ..عايز أشكركم على متابعتكم واهتمامكم ..وعايز إطمنكم على حالته وعلى صحته..هو بخير دلوقتي..وإن شاء الله هيطمن الكل بنفسه قريب..دعواتكم».

نشر الفنان أحمد فهمي صورة مع شقيقه الفنان كريم فهمي بمهرجان القاهرة السينمائي - صورة أرشيفية

وكان الفنان كريم فهمي قد نقل إلى العناية المركزة أمس بعد إصابته بأزمة صحية مفاجئة حيث أصيب بجلطة على الرئة.