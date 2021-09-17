لو موظف احجز شقة في «سكن لكل المصريين».. 4 خطوات بسيطة بالتفاصيل

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خطوات الحصول على شقة سكنية للموظفين في مبادرة سكن لكل المصريين.. تصدر محركات البحث على موقع «جوجل» خلال الفترة الأيام الأخيرة من الموظفين الراغبين في الحصول على شقة من الإسكان الاجتماعي قبل غلق باب الحجز يوم الخميس المقبل 23 سبتمبر الجاري.

تواصل «المصري اليوم» تقديم سلسلة خدماتها للقراء وتقدم خطوات وشروط الحصول على شقة بسعر الإيجار من التمويل العقاري لعام 2021، الاجتماعي لكل موظف مصري.

1- الموظفون الراغبون في حجز شقق من مبادرة سكن لكل المصريين عليهم تقديم شهادة مختومة من جهة العمل، تتضمن البيانات الأساسية من الدخل الشهري والسنوي.

2- يشترط أن تكون الشهادة معتمدة من جهة العمل، موضح بها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية الخاصة بجهة العمل.

3- شراء كراسة الشروط، مع سداد مقدم جدية الحجز شامل المصروفات الإدارية.

4- يتم شراء كراسة الشروط من مكاتب البريد، ثم يتم رفع المستندات المطلوبة لحجز الوحدة السكنية بطريقة الـ«بي دي إف»، على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص لصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري.

الإسكان تمدد حجز وحدات سكن لكل المصريين أسبوعين - صورة أرشيفية

يحصل على الشقة كل من تنطبق عليهم شروط مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، وهي أول المشروعات السكنية التي تطبق شروط المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية.

بعد 30 يوما سيتم غلق باب الحجز، ويقوم صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري إعلان أسماء المتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط، وعلى الفائزين سداد أقساط الأربعة سنوية، ويتم تسليم الوحدات السكنية خلال ثلاث سنوات من موعد إعلان طرح الوحدات السكنية

وكان البنك المركزي رصد 100 مليار جنيه لتمويل شقق الشباب بسعر فائدة 3% فقط تسدد على 30 سنة.