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العالم يسخر ويفكر.. (صفحة متخصصة في الكاريكاتير)

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العالم يسخر ويفكر.. (صفحة متخصصة في الكاريكاتير) العالم يسخر ويفكر.. (صفحة متخصصة في الكاريكاتير)

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يعتبر الكاريكاتير من أسلحة الصحافة منذ نشأتها، إذ ينقل الأحداث بأسلوب ساخر ومختلف عما تعبر عنه الأقلام والصور.

تاتسيوا تاناكا رسام من اليابان

ننشر فى هذه الصفحة يوميًا مجموعة من الرسومات الساخرة، من مختلف دول العالم.

كيس الشيبسى

ونلقى الضوء على أبرزها والتى أحدثت تأثيرًا على مدار الأسبوع.

جزيرة البيض والنجوم

تاتسيوا تاناكا رسام من اليابان

قطار الفينو يصل إلى المحطة
سلالم كهربية فى مول الشوز
منعطف تاريخى
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