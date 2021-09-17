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«لا منصب ينفع ولا فلوس» .. آيتن عامر تعلن تلقيها رسائل تهديد (صور)

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«لا منصب ينفع ولا فلوس» .. آيتن عامر تعلن تلقيها رسائل تهديد (صور) «لا منصب ينفع ولا فلوس» .. آيتن عامر تعلن تلقيها رسائل تهديد (صور)

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أثارت الفنانة آيتن عامر، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب رسالتها الغامضة، التي نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، دون أن تشير إلى من توجه هذه الرسالة وهو ما دفع الجمهور للتساؤل حول الشخص المقصود من رسالة آيتن.

فكتبت عامر في رسالتها، قائلة :«هو أنتوا مش قادرين تبعتولى رسايل التهديد من جوة عشان عارفين إن ليها كبير وفيها قانون، فبتجيبوا أرقام من برة مصر تبعتولنا بيها رسايلكوا الهبلة دى».

وتابعت: «طيب يلا بينا بقا البلد دى بلد قانون واللى ماشي صح وليه حق حياخده لو كان عند مين، لا منصب بينفع ولا فلوس.. صوت الحق عالى ومسموع وحتى لو عرفتوا تسكتوا شوية ناس تمامهم فلوس في ٤ مش هتقدروا عليهم».

واختتمت أيتن حديثها قائلة: «و كله هيبان والحق هيظهر هيظهر.. اللى معاه ربنا بيمشي على المايه».

يتن عامر عبر فيسبوك

وكانت قد كتبت أيضًا أمس منشورا، أثار تساؤلات الجمهور قائلة :«الـ ٥ بـ ١٠٥ وزياة ياصفرا» .

آيتن عامر عبر فيسبوك

وتخوض آيتن عامر، تجربة غنائية جديدة، إذ تستعد لطرح أغنية «سنجل» لأول مرة، وهي من كلمات تامر حسين وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم.

يذكر أن آخر أعمال آيتن عامر حكاية «وأنا قبلت» من مسلسل «زي القمر»، التي لاقت تفاعلاً كبيراً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتلقى صناع العمل ردود فعل جيدة، بسبب تعاطف الجمهور والمتابعين مع «ليلى»، التي تلعب دورها آيتن عامر، لأنها تناقش قضية مهمة يعاني منها المجتمع، وهى نظرة المجتمع للمرأة المتزوجة من رجل أصغر منها بسنوات.

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