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حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران مساء اليوم الجمعة بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وجاءت الجلسة للحديث في بعض الأمور الخاصة بالفترة المقبلة وأهميتها.. كما تناولت الجلسة، الحديث في بعض الأمور الفنية التي ينوي الجهاز الفني تنفيذها استعدادا للفترة المقبلة.

وطالب المدير الفني للزمالك، اللاعبين بالتركيز وبذل قصارى جهدهم خلال التدريبات، وعقب ذلك انطلق المران، وشدد كارتيرون، للاعبيه على انه تلقي وعد من ادارة النادي، بصرف المستحقات المتأخرة ومكافأة الفوز بالدوري، خلال الأسبوع الجاري.

و تصاعدت الأحداث بشكل متلاحق، داخل نادي الزمالك، بعد مواصلة لاعبي الفريق الكروي الأول، امتناعهم عن خوض التدريبات قبل حصولهم على مستحقاتهم المتآخرة ومكافآتهم عن الفوز ببطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي.

ورفض لاعبو الفريق، المحاولات التي جرت معهم من قبل مسؤولي اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، لإقناعهم لخوض مران «الخميس» مع وعدهم بصرف مستحقاتهم في أسرع وقت، وهو الأمر الذي رفضه اللاعبون، وجعلهم يغادرون مقر النادي لليوم، رافضين النزول لأرض ملعب عبداللطيف ابورجيلة، لخوض مران أمس أول، مما دفع الجهاز الفني للفريق، لسحب أدوات التدريب من الملعب بعد انتظار دام اكثر من ساعتين لنزول اللاعبين لخوض المران دون جدوى.