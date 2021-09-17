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«وضع يده على وجهه وسقط أرضا».. وفاة شاب أثناء شراء عروسته بكفر الشيخ وسط ذهول الجميع

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«وضع يده على وجهه وسقط أرضا».. وفاة شاب أثناء شراء شبكة عروسته بكفر الشيخ وسط ذهول الجميع «وضع يده على وجهه وسقط أرضا».. وفاة شاب أثناء شراء عروسته بكفر الشيخ وسط ذهول الجميع

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في مأساة إنسانية عم الحزن قرية أم الشعور بمركز الحامول، التابعة لمحافظة كفر الشيخ بسبب وفاة الشاب شادي محي الدين، أثناء وجودهه داخل محل جواهرجي بمدينة كفر الشيخ لشراء خطيبته، حيث كان مقررا احتفاله اليوم بخطوبته، وامتلئت صفحات الفيسبوك بصوره وعبارات الرثاء، وتحولت لسرادقات عزاء حزنا عليه.

وقال والد شادي، إن نجله كان شابا مطيعا وبارا بأسرته ومحبوبا من أهالي القرية ومؤديا للصلوات في أوقاتها، وأنه أثناء تواجده لشراء شبكة عروسته توفى وسط ذهول الجميع، وغير مصدقين ما يشاهدوه.

أكد محمد السيد، من أهالي قريته، أن الجميع عمهم الحزن على رحيل شادي المأساوي أثناء شرائه شبكة عروسته التي كان يحبها وينتظر هذا اليوم على أحر من الجمر، حيث كان يقوم بشراء شبكته من أحد محلات الذهب بمدينة كفر الشيخ، إلا أنهم فوجئوا به يضع يده على وجهه ويسقط مغشيا عليه رغم أنه لم يشك من قبل من أي أمراض وعمره 25 سنة فقط، لافتا إلى أن والده بعد وفاة ابنه في حالة ذهول وشرود ولم يصدق ماحدث لابنه.

كان المئات من أهالي قرية أم الشعور بالحامول قاموا بتشييع الجثمان وسط حالة شديدة من الحزن في جنازة مهيبة وتحولت القرية لسرادق عزاء مفتوح وإتشحت بالسواد حزنا على رحيله.

المصرى اليوم

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