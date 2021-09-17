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ممنوع الفتيات.. طالبان تعلن عودة البنين إلى المدراس ولا إشارة للطالبات

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ممنوع الفتيات.. طالبان تعلن عودة البنين إلى المدراس ولا إشارة للطالبات ممنوع الفتيات.. طالبان تعلن عودة البنين إلى المدراس ولا إشارة للطالبات

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قالت وزارة التعليم في حكومة حركة طالبان الجديدة في أفغانستان في بيان إن المدارس ستفتح أبوابها أمام البنين اعتبارا من غد السبت، دون إشارة إلى موعد لعودة الفتيات إلى الفصول.

وبعد أكثر من شهر من سيطرة طالبان على العاصمة كابول، ظل معظم المؤسسات التعليمية مغلقا في وقت تبذل فيه الحركة جهودا مضنية لإعادة فتح الاقتصاد وإعادة الحياة إلى طبيعتها في المدن.

وعادت البنات حتى الصف السادس الابتدائي إلى الفصول في بعض المدارس التي تمكنت من استئناف الدراسة، كما تحضر الطالبات الجامعيات الدراسة. لكن مدارس الفتيات الإعدادية والثانوية بقيت مغلقة.

وقال مسؤولون في طالبان إنهم لن يعودوا للعمل بالسياسات المتشددة التي طبقوها في فترة حكم الحركة السابقة، عندما منعت تعليم البنات، وخلافا لذلك وعدوا بالسماح للفتيات بالدراسة ولكن في فصول تقتصر عليهن.

وبينما لم تأمر طالبان بغلق المدارس بعد سيطرتها على البلاد قالت إن الوضع الأمني لا يسمح بالكثير من أنشطة النساء والفتيات. ولم يشر البيان الأخير إلى الفتيات على الإطلاق.

وجاء فيه أن المدارس العامة والخاصة على المستوى الإعدادي والثانوي وكذلك المدارس الدينية ستفتح أبوابها اعتبارا من غد السبت.

وقال البيان «ينبغي لجميع المدرسين والطلاب الذكور الحضور إلى المدارس».

المصرى اليوم

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