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شارك محمد أبوجبل حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تدريبات الفريق مساء اليوم الجمعة على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وكان أبوجبل قد حصل على راحة من قبل الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خلال اليومين السابقين بعد حصوله على لقاح كورونا.

كما انتظم إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم الجمعة بملعب النادي.

وكان الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، قد سمح لعاشور بالغياب عن تدريبات الفريق بسبب ظروف خاصة.

ويستعد الفريق لمواجهة أسوان في الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر.