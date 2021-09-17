المصري كيدز: «حدوتة».. «مريم»

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مريم بنوتة جميلة ورقيقة هتدخل المدرسة خلاص، بس هى زعلانة جدا لإنها رايحة مدرسة جديدة وخايفة إنها متعرفش تلاقى أصحاب، وإنها كمان مش هتشوف أصحابها القدام، مريم الموضوع ده كان مضايقها قوى ومش عارفة تعمل إيه، وكل يوم تنام زعلانة من التفكير، لحد ما راحت المدرسة أول يوم، وفعلا فضلت لوحدها وكل البنات كانوا يعرفوا بعض قبل كده، ولما روحت جريت على أوضتها دخلت عليها مامتها سألتها: مالك يا حبيبتى مش مبسوطة ليه؟، قالت ليها مريم: أنا مش عايزه أروح المدرسة الجديدة، أنا عايزه أكون فى مدرستى، ردت مامتها: بس إحنا غيرنا البيت والمدرسة بتاعتك بقت بعيدة قوى، مش إنتى جيتى معانا وشوفتى المدرسة الجديدة وكانت عجباكى؟!.

عيطت مريم وقالت أنا خايفة، أنا مش بعرف أعمل أصحاب، وديما بكون لوحدى لما بروح مكان جديد وبيكون كلهم يعرفوا بعض، وبحس إنى مفيش حد عايز يصاحبنى، وكمان بحس إنى مش محبوبة زى باقى البنات. ردت عليها مامتها: بس دا مش صحيح، إنتى ليكى أصحاب كتير مش لازم نكلم نفسنا بطريقة تخلينا نضايق. ردت وقالت: أنا مش بعرف، أنا لو محدش جه يكلمنى مش بعرف أنا أتكلم مع حد، وبخاف.

قالت ليها مامتها: شايفة الكوباية البلاستيك دى الخوف بيخلينا زيها وهى فاضية كده لو دوسنا عليها بإيدينا إيه اللى هيحصل؟، قالت مريم: هتتكسر ومش هتنفع، قالت مامتها طب لو حطينا فيها قطعة قماش كبيرة ودوسنا عليها؟، قالت: برده هتتنى بس مش قوى. قالت مامتها: حلو جدا، طب لو ملينا الكوباية رملة وجينا ندوس عليها؟، قالت: هتبقى ناشفة وقوية ومش بتتكسر.

عشان كدا يا مريم إحنا زى الكوباية دى تمام، لو فضلنا على طول خايفين سهل أى حد يدوس علينا ونتكسر، لكن لما نحاول إن إحنا نواجه الخوف اللى جوانا هنقوى ومحدش هيقدر يضايقنا، وتانى يوم راحت مريم المدرسة وفضلت لوحدها شوية وبعدين قررت إنها مش هتسيب الكوباية فاضية وتواجه الخوف وتملى الكوباية ثقة فى نفسها، وراحت إتكلمت مع مجموعة بنات قالت ليهم أنا لسه جديدة معاكم ممكن أتعرف عليكم، وقضت باقى اليوم مبسوطة وإتعملت إنها عمرها تانى ما هتسيب الكوباية فاضية ولازم على طول تكون ملياها.