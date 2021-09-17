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أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بعث برسالة لمنظومة المنتخب المصرى لكرة القدم بكافة مفرداتها سواء الاتحاد المصرى لكرة القدم والجهاز الفني للمنتخب الوطني وجميع المعنيين بالمنتخب المصرى لكرة القدم مفادها ضرورة العمل على قدم وساق وبذل كل جهد ممكن وإعلاء المصلحة الوطنية للدولة المصرية فوق أية اعتبارات أخرى بهدف تحقيق أفضل انجازات ممكنة تليق بريادة مصر القارية وسمعتها العالمية وبما يحقق طموحات جماهير الرياضة المصرية.

وأضاف وزير الرياضة خلال اجتماعه الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى الجديد للمنتخب الوطني لكرة القدم، وضياء السيد المدرب العام، ووائل جمعة مدير المنتخب، في حضور أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، أن الفترة المقبلة لا يمكن أن تتحمل وجود أي أشخاص أو معنيين وعاملين بجهاز المنتخب الوطني من فنيين واداريين سوى هؤلاء الحريصين على مصلحة الوطن ولن يتم السماح بوجود أي أفراد أو معنيين لا يعملون لصالح الدولة ولا يستطيعون تحقيق مصالحها الوطنية.