هل اقترب الرحيل؟.. هؤلاء هم المرشّحون لخلافة سولشاير في مانشستر يونايتد

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يواصل مانشستر يونايتد كونه فريقًا غير مُستقر بشكل محبط تحت قيادة أولي جونار سولشاير. النتيجة الجيدة ضد نيوكاسل يونايتد بالبريميرليج تلاها أداء ضعيف ونتيجة كارثية ضد يونج بويز في دوري الأبطال.

خضع سولشاير للانتقادات مرة أخرى. تستمر إدارته الخاطئة في إرباك الجماهير. يعتمد مانشستر يونايتد الآن غالبًا على تألق مواهبه الفردية ولا يبدو وكأنه فريق يمتلك مدربًا جيدًا على الاطلاق.

دعونا نلقِ نظرة على أربعة مدربين يمكنهم تعويض سولشاير في اولد ترافورد هذا الموسم.

4- إريك تين هاج (أياكس)

قام إريك تين هاج ببعض الأعمال الرائعة خلال الفترة التي قضاها مع أياكس. يبدو أنها مسألة وقت فقط قبل أن ينتقل الهولندي إلى دوري أكبر.

أصبح تين هاج مدربًا لأياكس في عام 2017، وقاد النادي للفوز بلقبين في الدوري الهولندي والدوري نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا. تحت إدارته، ازدهر لاعبين أمثال فرينكي دي يونج وماتيس دي ليخت ودوني فان دي بيك وذهبوا إلى أندية عملاقة بأموال كبيرة.

تم ربط المدرب البالغ من العمر 51 عامًا ببايرن ميونيخ في الماضي وتم اقتراحه كخيار لتوتنهام هوتسبر هذا الصيف. يمكن أن يستفيد فان دي بيك، على وجه الخصوص، من وصول تين هاج المُحتمل إلى أولد ترافورد.

3- بريندان رودجرز (ليستر سيتي)

يجب ألا تمنع اتصالات بريندان رودجرز مع ليفربول مانشستر يونايتد من اعتباره خيارًا محتملاً.

قاد رودجرز ليفربول إلى المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2014، على الرغم من تراجع الأداء بعد ذلك. ثم ذهب الأيرلندي الشمالي إلى سلتيك، وفاز بلقبين في الدوري الاسكتلندي الممتاز وثلاثة كؤوس الدوري الاسكتلندي مع النادي.

ثم عاد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليستر سيتي في 2018.

يلعب فريق رودجرز ليستر سيتي كرة قدم جذابة ويشتهر بانتقالاته الذكية. لا يخلو المدرب البالغ من العمر 48 عامًا من نقاط ضعف مثل بقية المدربين بالطبع، لكن المهمة التي قام بها مع الثعالب تجعله مرشحًا مغريًا.

2- زين الدين زيدان

من جوانب كثيرة، فإن تشكيلة مانشستر يونايتد هذه مناسبة لأسلوب زين الدين زيدان.

كان فريق ريال مدريد بقيادة زيدان فريقًا مليئًا بالنجوم، وقام الأسطورة الفرنسية بعمل رائع هناك خلال فترتيه. لن يكون لاعبين أمثال كريستيانو رونالدو ورافائيل فاران غرباء. لعب الثنائي دورًا مهمًا في فريق لوس بلانكوس عندما كان زيزو مدربًا.

كما اعترف زيدان بإعجابه بلاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا في الماضي. ارتبط بوجبا بريال مدريد بشكل كبير خلال فترة زيدان كمدرب هناك، لكن لم ينجح في ضمه. قدرة زيدان على الحصول على أفضل ما في فريق النجوم تجعله مثاليًا لدور المدير الفني لمانشستر يونايتد.

1- أنطونيو كونتي

هناك إيجابيات وسلبيات لتعيين أنطونيو كونتي مدربًا لمانشستر يونايتد.

كونتي شخصية زئبقية تتطلب النجاح ولا تقبل بأقل من فريقه. ومع ذلك، فإن شخصيته تجعله أيضًا رجلًا يصعب التعامل معه، كما اكتشف قدرات تشيلسي وإنتر ميلان في السنوات الأخيرة.

من ناحية أخرى، يعد الإيطالي أحد أفضل المدربين في كرة القدم العالمية. وقد فاز بلقب الدوري مع يوفنتوس وتشيلسي وإنتر ميلان، ويشتهر بتألقه التكتيكي. قد لا يتم استقبال أسلوب لعب كونتي بشكل جيد من قبل مشجعي مانشستر يونايتد. لكن قد تكون عقلية الفوز لديه يحتاجها اليونايتد.