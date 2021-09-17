في عيد ميلاد «خالتي فرنسا ».. كم دفع محمود الجندي مهراً للفنانة عبلة كامل؟

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تحتفل الفنانة القديرة عبلة كامل بعيد ميلادها حيث أنها من مواليد 17 سبتمبر، فهي تتميز بأنها ممثلة تلقائية وصادقة وبسيطة في أدوارها المختلفة سواء الكوميدية والمرأة الشعبية والفتاة البسيطة.

وولدت الفنانة الكبيرة في قرية تابعة لمركز إيتاي البارود، محافظة البحيرة، وتخرجت في كلية الآداب عام 1984 وبدأت حياتها الفنية من خلال مسرح الطليعة ولكن جاءت شهرتها الحقيقية عندما شاركت في مسرحية «وجهة نظر» مع الفنان محمد صبحي .

تألقت في العديد من الأفلام مثل: اليوم السادس، وداعا بونابرت، للحب قصة أخيرة، هيستريا، سواق الهانم، اسكندرية كمان وكمان وغيرها، إلا أنها شاركت بدورالبطولة كاملة في بعض الأفلام الكوميدية منها، اللمبي، سيد العاطفي، بلطية العايمة، عودة الندلة، خالتي فرنسا، كلم ماما.

تاريخ عبلة كامل مع الدراما مهم من خلال عدد من المسلسلات منها: ليالي الحلمية، المال والبنون، الشهد والدموع، ضمير آبلة حكمت، هوانم جاردن سيتي، أفراح أبليس، سلسال الدم، ولكن إذا أردنا أن نعرف بداية نجاحها فكان من خلال دور «فاطمة» في مسلسل «لن أعيش في جلباب أبى» الذي جسدت بطولته أمام الفنان الراحل نور الشريف.

تزوجت الفنانة عبلة كامل مرتين، أولاهما من المخرج والممثل أحمد كمال وانفصلت عنه بعد إنجابها بنتين، وفي عام 2003 تزوجت للمرة الثانية من الفنان محمود الجندي الذي صرح في أحد البرامج بأن مهر زواجه منها كان 25 قرشا فقط ولم يحدث أي نقاش بشأن قيمة المهر، وأكد أن عبلة كامل ارتدت الحجاب بعد عودتهما من أداء فريضة الحج بالأراضي المقدسة، حيث أخبرته أنها لن تخلع الحجاب بعد أداء فريضة الحج، فرحب «الجندي» مشيرا إلى أنه قال إن هذه قناعتها الشخصية، وهي حرة فيما تختار.