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يرشح الشيشيني وعبدالعزيز للانضمام لجهاز كارتيرون

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الزمالك يرشح الشيشيني وعبدالعزيز للانضمام لجهاز كارتيرون يرشح الشيشيني وعبدالعزيز للانضمام لجهاز كارتيرون

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رشح مسؤولو نادى أمير عبدالعزيز وسامي الشيشيني مدربى الفريق الكروي الأول السابقين، للانضمام للجهاز الفنى المعاون للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق وذلك بعد رحيل احمد عبدالمقصود واسامة نبيه المدرب العام عن الجهاز الفنى بعد فترة من التتويج ببطولة الدورى الممتاز وذك بسبب الازمات الادارية.

ويعد سامى الشيشينى الاختيار الأول لكارتيرون من أجل شغل هذا المنصب في الزمالك إلا أن صعوبة عودته بسبب بعض الأمور المالية ستؤدى إلى المفاضلة بين سمير وعبدالعزيز.

ورشحت لجنة الكرة في الزمالك، بعض الأسماء مثل بدر حامد وعصام مرعى إلا أن تفضيل كارتيرون سيكون تجاه اختيار واحد من الثنائى أحمد سمير وأمير عبدالعزيز حال موافقة إدارة النادى والتمكن من استقدام أحدهما على أن يحسم المدرب الفرنسى مع إدارة الزمالك تلك المسألة في الأيام المقبلة.

المصرى اليوم

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