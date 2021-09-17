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فيما لا يزال العلماء يحاولون فك ألغاز، متحورات فيروس كورونا المستجد، وجهت دراسة أسترالية جديدة رسالة طمأنة للأطفال والمراهقين.

وحسبما نشرته صحيفة «جارديان» البريطانية، فقد وجدت دراسة أجراها فريق من الباحثين بمعهد «مردوخ» الأسترالي، ونشرتها مجلة «بدياترك انفكشز دزيز جورنال»، أن أعراض كوفيد طويل الأمد لدى الأطفال والمراهقين أقل شيوعاً مقارنة بالأشخاص البالغين، كما لم يزد متغير دلتا من خطورة المرض على هذه الفئة.

واعتمدت الدراسة على تحليل 14 دراسة دولية شملت 19426 من الأطفال والمراهقين الذين أبلغوا عن أعراض طويلة الأمد بعد إصابتهم بعدوى كوفيد-19.

وأكد الباحث المشارك في الدراسة، البروفيسور نيجال كورتس، وهو اختصاصي الأمراض المعدية للأطفال بمعهد مردوخ لأبحاث الأطفال، أن هناك حاجة لمزيد من البحث لتحديد الخطر الدقيق لأعراض «كوفيد طويل الأمد» لدى هذه الفئة، مما يساعد على اتخاذ قرارات بشأن تطعيم الأشخاص دون سن 12 عاماً.

كما أضاف «كورتس»: «عند الموازنة بين مخاطر اللقاحات وفوائدها، فأنت تريد دائماً التأكد من أن أضرار المرض أكثر من الأضرار المحتملة للقاح».

إلى ذلك أوضح أنه: «لا يزال دخول العناية المركزة نادرة للغاية عند الأطفال. غالبية الذين يتم إدخالهم إلى المستشفى يعودون إلى المنزل، وغالباً ما يتم إدخالهم كإجراء احترازي».

ووفق موجز بحثي منفصل أصدره معهد مردوخ لأبحاث الأطفال حول عدوى الفيروس التاجي لدى الأطفال، فإن متغير دلتا لم يسبب مرضاً أكثر خطورة لدى هذه الفئة من السلالات السابقة، على الرغم من أن قابليته انتقاله أدت إلى ارتفاع معدلات الإصابة، ورغم ذلك وجد البحث أن الأطفال والمراهقين الذين يعانون من حالات صحية مسبقة، بما في ذلك السمنة وأمراض الكلى المزمنة والاضطرابات المناعية، كانوا أكثر عرضة بنسبة 25 مرة للإصابة بأعراض حادة من كوفيد-19.

وبحسب موقع«مايو كلينيك» فإن تأثيرات كوفيد طويل الأمد لا تزال غير معروفة على وجه التحديد، لكن معظم من يصابون بمرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد 19) ولا يتعافون بسرعة خلال بضعة أسابيع، يصفهم الأطباء بأنهم «حاملون مستمرون للمرض» وقد سميت هذه الحالات بمتلازمة ما بعد «كوفيد19 طويل الأمد». وتسمى هذه المشكلات الصحية أحيانًا حالات ما بعد كوفيد19 وينطبق هذا الوصف بشكل عام على آثار كوفيد19 التي تستمر لأكثر من أربعة أسابيع بعد تشخيصه.

كبار السن والأشخاص الذين لديهم عدة حالات طبية خطيرة هم الأكثر عرضة للإصابة بأعراض كوفيد 19 طويلة الأمد، ولكن حتى الشباب الأشخاص الأصحاء قد يشعرون بالتوعك لأسابيع أو حتى أشهر بعد الإصابة. تشمل العلامات والأعراض التي يشيع بقاؤها مع مرور الوقت:

- الإرهاق

- ضيق النَفَس أو صعوبة في التنفس

- السعال

- ألم المفاصل

- ألم الصدر

- مشاكل في الذاكرة أو التركيز أو النوم

- ألم العضلات أو الصداع

- ضربات القلب السريعة أو القوية

- فقدان حاسة الشم أو الذوق

- الاكتئاب أو القلق

- الحُمّى

- الدوخة عند الوقوف

- تفاقُم الأعراض بعد الأنشطة البدنية أو الذهنية