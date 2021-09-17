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موعد مباراة وليبريا بث مباشر قبل مواجهة ليبيا في تصفيات

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موعد مباراة مصر وليبريا بث مباشر قبل مواجهة ليبيا في تصفيات كأس العالم موعد مباراة وليبريا بث مباشر قبل مواجهة ليبيا في تصفيات

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وقال جمعة: «منتخب كسب مدرب عالمي بالتعاقد مع كارلوس كيروش، كما أنه يثق في مساعديه الأجانب والمصريين وهو ما ظهر خلال الاجتماع الذي جمعه بالطاقم الفني، سيتم إعلان أسماء اللاعبين يوم 26 سبتمبر الجاري، وسيخوض مواجهة ودية مع ليبيريا يوم 30 من الشهر ذاته على برج العرب».

وأضاف: «أنه تم التواصل مع محمد صلاح نجم ليفربول، للانضمام لمعسكر الفراعنة المقبل لخوض مواجهتي ليبيا، وسنحاول أن يكون محمد صلاح متواجد مع منتخب مصر في مباراتي ليبيا، وتم التواصل مع اللاعب».

وعن أزمة مصطفى محمد قال: «القرار يخص اتحاد الكرة لحسم موقف اللاعب بعد أزمته مع الجهاز الفني السابق في مباراة الجابون، والجهاز الحالي لم يتحدث في موضوع اللاعب». ويستعد منتخب مصر لمواجهة ليبيا، يوم 9 أكتوبر المقبل على ملعب برج العرب في الإسكندرية، ضمن الجولة الثالثة لتصفيات 2022.

المصرى اليوم

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