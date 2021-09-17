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تعرف على رد فعل هنادي مهنا مع معجبات زوجها أحمد خالد صالح

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تعرف على رد فعل هنادي مهنا مع معجبات زوجها أحمد خالد صالح تعرف على رد فعل هنادي مهنا مع معجبات زوجها أحمد خالد صالح

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قالت الفنانة هنادي مهنا أنها لا تنزعج من معجبات زوجها الفنان أحمد خالد صالح وأوضحت أنها تسعد بوجود معجبات له.

وردا على سؤال الإعلامي رامي رضوان خلال برنامج «مساء DMC» حول ما ستفعله إذا اقتربت معجبة من زوجها وصافحته واحتضنته، قالت: «هصورهم»، ليعلق رامي رضوان والفنان أحمد زاهر ضيف الحلقة مازحين وواصفين إياها بـ«بطة» نظرا لهدوءها في التصرف ورد الفعل.

فأوضحت «هنادي»: «أكيد بنوتة أو طفلة صغيرة إنما لو كبيرة ممكن يبقى لي تصرف تاني».

وتدخل الفنان أحمد زاهر قائلا: «أحيانا قد أفاجئ بمعجبة تحضنني وهي تصافحني.. فتلتزم زوجتي هدى الهدوء والابتسامة أمامها كي لا تحدث مشكلة أمامها.. لكنها تعود لتتحدث عن الأمر بعد عودتنا للمنزل».

يذكر أن الفنانة هنادي مهنا تشاركت مع الفنان أحمد زاهر في بطولة مسلسل «ورا كل باب» الذي عرض مؤخرا.

المصرى اليوم

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