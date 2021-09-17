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"الغذاء والدواء" تنظّم برنامجاً علمياً بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى

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"الجضعي" كرّم عدداً من المنشآت الصحية والجمعيات الطبية وضباط الاتصال

شاركت الهيئة العامة للغذاء والدواء في فعاليات اليوم العالمي لسلامة المرضى، الذي يصادف 17 سبتمبر من كل عام، وذلك من خلال إقامة ندوات عدة ضمن برنامجها العلمي المخصص لهذا اليوم، لتعزيز وعي المرضى واتباع إجراءات السلامة أثناء تقديم الرعاية الصحية من قبل الممارس الصحي.

وتزامناً مع هذه المناسبة؛ كرم الرئيس للهيئة الدكتور هشام بن سعد الجضعي عدداً من المنشآت الصحية والجمعيات الطبية وضباط الاتصال لإسهامهم في تعزيز برامج الصحة العامة وسلامة المرضى، والتفاعل مع المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية والمركز الوطني لبلاغات الأجهزة والمستلزمات الطبية، مما ساعد في تقليل الأعراض الجانبية للأدوية والخلل في الأجهزة والمنتجات الطبية.

وشهد البرنامج العلمي تقديم عدد من الندوات العلمية التي ناقشت مفهوم الاستخدام الأمن للأجهزة والمستلزمات الطبية، ومفهوم اليقظة الدوائية في مدة الحمل، وبرامج منع الحمل للتقليل من مخاطر الأدوية، إضافة إلى لوائح وإجراءات طريقة كتابة وعرض معلومات الحمل والرضاعة على نشرات المستحضرات.

وتأتي مشاركة "الغذاء والدواء" انطلاقًا من دورها في تعزيز منظومة التشريعات الصحية ودعم برامج الصحة العامة ومفهوم سلامة المرضى والحد من الأعراض الجانبية والمخاطر التي تنجم عن تناول الأغذية والأدوية واستخدام الأجهزة والمستلزمات الطبية، بالتعاون مع شركائها من القطاعين الحكومي والخاص.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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