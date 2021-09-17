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مصرع شابين غرقًا بشاطىء الرميلة بمطروح

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مصرع شابين غرقًا بشاطىء الرميلة بمطروح مصرع شابين غرقًا بشاطىء الرميلة بمطروح

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لقي شاب مصرعه غرقا في شاطىء الرميلة شرق علم الروم بمطروح إثر نزوله بمفرده ليستحم بشاطىء البحر لكنه تعرض للغرق ولم يستطع المقاومة فتوفي غرقا.

وكان قد دخل مستشفى مطروح العام شاب في حالة غرق بشاطيء الرميلة نهاية ش علم الروم بمطروح و يدعى أحمد مساعد مسعود 17 من الكيلو 4 مطروح والجثة تحت تصرف النيابة العامة بثلاجة المستشفى .

وتعد الغرق في مطروح الأعلى هذا العام رغم تحذيرات المسئولين في الإنقاذ بمحافظة مطروح بعدم النزول والاستحمام بالبحر لعدم استقرارىالطقس فى عدة أوقات هذا الصيف .

المصرى اليوم

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