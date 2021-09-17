«ابنه الشاطر» و«خلية هشام عشماوى»و«كتائب حلوان» أبرز قضايا الإرهاب في أسبوع

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شهدت دوائر الإرهاب ،المنعقدة في مجمع محاكم طرة ،الأسبوع الماضى عدد من القضايا المتهم فيها قيادات جماعة الاخوان الإرهابية وأبنائهم ومن بين القضايا محاكمة عائشة خيرت الشاطر، ابنة نائب مرشد جماعة الإخوان السابق، و30 آخرين، في اتهامهم بالاشتراك مع آخرين بالانضمام لجماعة إرهابية،والتي قررت المحكمة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى تأجيلها لجلسة ١١ أكتوبر.

كانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المحامي العام الأول المستشار خالد ضياء، وجهت للمتهمين الانضمام لجماعة إرهابية وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.

كما محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد كامل عبدالستار، الأحد، ثانى جلسات إعادة محاكمة مفتى جماعة النصرة الإرهابية، لجلسة 11 أكتوبر المقبل لعدم احضار المتهم من محبسه.،كانت محكمة جنايات القاهرة قضت بمعاقبة 13 متهمًا بالسجن المؤبد، كما عاقبت 3 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، ووضع المحكوم عليهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات، كما قضت المحكمة بتغريم المتهمين متضامنين مبلغ 3 ملايين جنيه وإدراج المتهمين على قوائم الكيانات الإرهابية في اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ «جبهة النصرة».

كما شهد الدائرة الأولى إرهاب،برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى محاكمة 12 متهمًا في القضية رقم 32 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ، المعروفة إعلاميًا بـ«خلية هشام عشماوي»، واجلت 12 أكتوبر المقبل لاستكمال سماع مرافعة الدفاع .كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، لأنهم في غضون عام 2013 حتى إبريل 2016، تولى المتهم الأول ميسرة عبدالحكيم- قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي- تولى والمتهمون قيادة وإدارة خلية بجماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية.

نظر الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة في مجمع محاكم طرة،، محاكمة موظفة في اتهامها بالانضمام لجماعة إرهابية.كانت النيابة أحالت المتهمة إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لها تهم الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كشفت التحقيقات انضمام المتهمة لجماعة الإخوان الإرهابية التي تهدف لتغيير نظام الحكم القوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.

كما محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي،، تأجيل محاكمة 215 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«كتائب حلوان»، لجلسة 11 أكتوبر المقبل.

جاء في أمر إحالة النيابة العامة أن المتهمين في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 حتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أُسِّست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.