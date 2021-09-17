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رئيس «بني سويف» يتابع إجراءات تسكين أسرة بالدوية بعد نقلها لسكن بديل إثر تصدع منزلها

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رئيس «بني سويف» يتابع إجراءات تسكين أسرة بالدوية بعد نقلها لسكن بديل إثر تصدع منزلها رئيس «بني سويف» يتابع إجراءات تسكين أسرة بالدوية بعد نقلها لسكن بديل إثر تصدع منزلها

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توجه رئيس مركز ومدينة بني سويف هاني الجويلي، لتفقد أحد المنازل المتصدعة بقرية الدوية، وذلك بحضور لجنة من إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة ورئيس قرية تزمنت، لتفقد الوضع على أرض الواقع وبحث الإجراءت المناسبة للتعامل مع المشكلة واتخاذ ما يلزم حيالها.

وأفاد رئيس المدينة أنه وتنفيذا لتوجيهات المحافظ، فقد تم إخلاء المنزل من ساكنيه ونقلهم وأغراضهم وأثاث المنزل لسكن آخر بديل بنفس القرية، مع تكليف لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمعاينة المنزل وإعداد تقرير فني لاتخاذ الإجراء المناسب بشأنه.

المصرى اليوم

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